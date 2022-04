De 7 favoriete eetadresjes van Wim Ballieu: “Fans van garnaalkroketten moeten hier zeker eens passeren”

Productie mayonaise bedreigd: zo maak je zelf mayonaise volgens chef Piet Huysen­truyt

Mayonaise is zonder de twijfel de saus die in ons land het meest gegeten wordt, of het nu bij frietjes is of iets anders. De productie ervan wordt vandaag daarentegen bedreigd door een tekort aan koolzaadolie en varianten met soja en zonnebloempitten. Zelf maar maken dan? Chef Piet Huysentruyt tipt hoe je verse mayonaise thuis bereidt op minder dan 15 minuten.

30 maart