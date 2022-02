De 7 favoriete eetadresjes van Sandra Bekkari: “In deze frituur zijn de frietjes extra knapperig, zoals ik ze graag heb”

Antwerpen Marriottho­tel strikt sterren­chef Bart De Pooter, en gaat volledig plantaar­dig: “Antwerpen is klaar voor plant-ba­sed gastrono­mie”

Niemand minder dan tweesterrenchef Bart De Pooter van Pastorale** opent dit jaar twee restaurants in Sapphire House Antwerp, het nieuwe Marriotthotel in de Lange Nieuwstraat dat in de lente dit jaar de deuren opent. De twee restaurants zullen volledig plant-based zijn: Sapphire House Antwerp is hiermee het allereerste hotel dat een volledig plantaardige ervaring biedt aan zijn gasten. Volgens Bart De Pooter zijn de tijdsgeest én Antwerpen daar rijp voor. “Antwerpen, één van de meest avantgardistische steden, biedt enorm veel potentieel en staat open voor inventieve, plantaardige gastronomie.”

26 januari