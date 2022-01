De 7 favoriete eetadresjes van Piet Huysentruyt: “Hier proef je na één hap dat de chef weet waar hij mee bezig is”

Hoewel koks met veel plezier achter het fornuis staan, schuiven ze maar al te graag ook zelf hun voeten ergens onder tafel. Waar tafelt een Vlaamse topchef het liefst? En waar halen ze op zondag hun pistolets of frietjes? Elke week geeft één van hen inkijk in zijn adresboekje vol persoonlijke en smakelijke toppers. Deze week: de suggesties van Piet Huysentruyt. “Dit gerecht was zo lekker, dat ik er meteen een tweede bord van wilde bestellen.”