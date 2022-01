De 7 favoriete eetadresjes van Piet Huysentruyt: “Hier eet je de lekkerste côte à l’os ter wereld"

“Sommige supplemen­ten bevatten ruim 4.000 procent meer dan de aanvaardba­re hoeveel­heid”: Is kurkuma gezond en hoeveel mag je ervan innemen?

Het griepseizoen is in aantocht. Gezondheidswinkels adviseren daarom niet alleen vitamines C en D, maar ook kurkuma. Holland & Barrett bombardeert kurkuma zelfs tot ‘superfood’ en ‘heilig poeder’, dankzij curcumine: een antioxidant met een heilzame werking. Maar is het wel verstandig om onze weerstand te boosten met kurkuma?

