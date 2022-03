De 7 favoriete eetadresjes van Luc Bellings: “Tijdens mijn zondagse fietsrit is deze bakkerij een vaste stop voor de meest smeuïge rijsttaart ooit”

“Door te persen met een slowjuicer blijven sapjes langer vers”: experte licht toe wat je allemaal met een slowjuicer kunt doen

Kocht jij ook enthousiast een slowjuicer om die vervolgens na een paar keer te gebruiken te verbannen naar achteraan in de keukenkast? We gingen bij foodblogger Julie Van den Kerchove ten rade over deze populaire sapjesmaker. Kan de slowjuicer zelfs wie écht niet van sapjes houdt overtuigen de persmachine boven te halen? Wat maak je ermee klaar en hoe maak je het makkelijk schoon? “De overgebleven groentenpulp kun je toevoegen aan spaghettisaus of een omelet.”

