De 7 favoriete eetadresjes van driesterrenchef Viki Geunes: “Voor deze hoevekip aan het spit rijd je met veel plezier een eindje”

“Scampi’s, zeevruch­ten, aardappe­len of ravioli zijn snel gaar door te stomen”: culinair journalis­te toont hoe je meer uit je stoomoven haalt

Van een uitgeruste stoomoven in een net gerenoveerde keuken tot een stoommandje of een elektrische stoommachine: iedereen heeft wel iéts in huis waarmee hij ingrediënten zoals vlees, vis en groenten klaarstoomt. Maar wat zijn de voordelen van stomen? En wat maak je best op deze manier klaar? Onze culinair journaliste gidst jou door de stoomoven én deelt enkele snelle recepten: “wanneer je dit trucje toepast kun je verschillende ingrediënten, zoals groenten, vis of aardappelen, tegelijkertijd garen.”

14:05