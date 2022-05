De 10 leukste wijnbars mét terras om tijdens het verlengd weekend uit te proberen

HotspotsEen lang weekend betekent meer tijd om nieuwe adresjes uit te proberen. Even geen inspiratie meer? We selecteerden 10 originele wijnbars in Vlaanderen met een gezellig terras en een exclusief aanbod aan heerlijke wijnen. Van frisse Italiaanse wijnen tot oranje wijn of een koele rosé: voor ieder wat wils. Chin-chin!

1. ONA, Gent: authentieke Europese wijnen

ONA in Gent, eigenares Ona

ONA – kort voor de namen van eigenaars Ona Rombaut en Arne Braeckman – ademt passie, ontspanning en gastvrijheid. Het moderne interieur is een schot in de roos met vintage accenten, marmeren vloeren en zachte kussens bij het raam om dromerig in weg te zakken. Ook het terras is de ideale plek om je zorgen te vergeten. In deze Gentse wijnbar ligt de focus hoofdzakelijk op authentieke wijnen uit Europa die kleinschalig worden verbouwd. “Voor ons overweegt het ambacht van de wijnboer. Daarmee bedoelen we dat hij zijn wijngaard met kennis van zaken verzorgt en zo terugkeert naar de roots van de wijnmaker als landbouwer”, klinkt het bij Ona.

Volgens die filosofie komen we heel vaak uit bij biologische en biodynamische wijnen maar we willen ons geenszins beperken tot één stijl. Diversiteit is een streefdoel: ik sta open voor de grote klassieke iconen én voor een natuurlijke ontdekking. Een wijn moet lekker zijn, de verhouding tussen prijs en kwaliteit moet in orde zijn en bovendien proeven wij altijd met onze gasten in het achterhoofd. Arne en ik streven ernaar om voor iedereen iets in huis te hebben: van een toegankelijke wijn voor een absolute leek tot een uitdagende fles voor een topsommelier. Voor die wijnleek ben ik momenteel bezig om mijn sommelierskills in een lessenreeks te bundelen waarbij ik mensen thuis wegwijs maak in de basisprincipes van het wijnproeven.”

Waar? Nederkouter 71, 9000 Gent

2. Luddites Books & Wine, Antwerpen: wijn met een vleugje literatuur

Jorien Caers en Richard Bolte van Luddites Books & Wine in Antwerpen: "wie in de winkel boeken koopt, betaalt slechts de helft van de prijs voor een glas wijn."

Hou je behalve van wijn ook wel eens van een meeslepend boek? Dan is het Antwerpse Luddites – gevestigd in een prachtpand uit 1902 – zéker iets voor jou. Eigenaars Richard Bolte en Jorien Caers vernoemden hun Engelstalige boekenwinkel en wijnbar naar de Luddieten, een geheime 19e-eeuws genootschap dat zich keerde tegen de introductie van machines in de textielindustrie. “Geen betere manier om te ontsnappen aan de digitale wereld dan door jezelf te verliezen in een goed boek en daar een smakelijk glas bij te kunnen drinken”, vertelt Richard.

“In onze bar vinden we het belangrijk om iets naar ieders smaak te kunnen schenken: zo serveren we natuurlijke wijn, oranje wijn en zelfs Belgische wijn. Ook onze eetkaart met Van Tricht-kazen, olijven, tapas, hummus, salami, versgebakken koekjes of chocoladecake verandert maandelijks. Voor ons is het cruciaal dat we geen massaproducten serveren en dat je de kwaliteit van de producten kunt proeven. Ook met de inrichting van de bar – waarvoor we de hulp inschakelden van architecten Dries Otten en Axelle Vertommen – willen we diezelfde geborgenheid uitstralen.” Helemaal aantrekkelijk is dat wie in de winkel boeken koopt slechts de helft voor een glas wijn betaalt. Wij zien ons hier al zitten (én lezen!) met een glas op het terras.

Waar? Hopland 34, 2000 Antwerpen

3. Cuvee, Brugge: dagelijks wisselende natuurwijn

Evelyne Sambre van wijnbar Cuvee in Brugge: "Ik vind natuurwijnen veel uitdagender dan conventionele wijnen."

In één van de charmantste buurten van Brugge ligt Cuvee verscholen. Niet alleen een wijnwinkel voor natuurwijnen, ook een mooi adres om ter plekke te genieten. Cuvee is opgericht als importhandel door bezielers Ivo Bulcke en Hilde Rigolle in 2003. 9 jaar later voegden zij daar de bar aan toe. Die bar wordt dagelijks gerund door Evelyne Sambre. “Voor mij zit er veel meer uitdaging in natuurwijnen dan in conventionele wijnen, die vaak ook nog eens veel hout, sulfiet of gisten bevatten”, aldus Evelyne. “ Ik wil zeker niet al de conventionele wijn afschrijven als ‘saai’. Bij een natuurwijn proef je gewoon hoe de pure smaak per slok evolueert. Iets wat veel minder speelt bij een klassieke Bordeaux. Door te veel hout, sulfiet en/of gisten gaat de wijn snel naar eenheidsworst smaken. Bovendien ervaren veel mensen natuurwijnen ook als zuiverder en gezonder, en zadelen ze je nooit op met hoofdpijn.

Cuvee serveert een dagelijks wisselende selectie per glas. “We willen het verschil maken door wijnen aan te bieden die je nergens anders kunt drinken. Daarin willen we uniek zijn. Dat is geen evidentie. Wijndomeinen die natuurlijk werken, distribueren in een veel beperktere oplage: wij moeten soms bergen verzetten om 60 flessen te mogen aankopen van een domein. Ondertussen besmette Evelyne ook haar partner Frederik Hoorne met de microbe voor natuurwijn. “De keuken van Cuvee is eigenlijk organisch gegroeid: van charcuterie, droge worst, kaas en brood kwamen we dankzij Frederik tot een eigen stijl in deelgerechten. Frederik heeft nog gewerkt bij driesterrenchef Geert van Hecke en die passie brengt hij dagelijks mee naar de wijnbar.”

Waar? Philipstockstraat 41, 8000 Brugge

4. Dito, Hasselt: maandelijks proefpalet

Team Dito in Hasselt: "We veranderen maandelijks van thema in onze wijnbar."

Het Hasseltse Dito wordt gerund door rasechte wijnliefhebbers. Peter Tholen en Linde Jorissen zijn in het vak gerold zonder enige horecaervaring. Passie voor het vak hadden ze daarentegen in overschot. “Voor we onze wijnbar begonnen, stippelden we onze reizen altijd uit in functie van goede wijnbars in het buitenland. Uit interesse ging ik me inlezen in het onderwerp en volgde ik ook een wijnopleiding. In 2013 zette ik dan samen met mijn vrouw de stap om een kleinschalige wijnbar te openen. Toen waren er 90 andere referenties beschikbaar terwijl de teller intussen al op 350 staat. In onze selectie gaan we heel breed met wijnen uit Azerbeidzjan, Australië, Argentinië, Zuid-Afrika, Hongarije, Baskenland, Italië, Frankrijk, en ga zo maar door. Kortom: wijnen die we lekker en evenwichtig vinden, we werken hiervoor samen met een dertigtal leveranciers.”

Via een maandelijks thema proberen ze zich te onderscheiden van andere wijnbars. “Dat kan gaan van een druif, land, regio tot een wijnmaker. In dat thema zullen we dan drie wijnen voorstellen – we noemen het ons ‘proefpalet’ – waarvan wij vinden dat je ze zeker eens geproefd moet hebben. We doen ons verhaal aan tafel, maar ook op de onderlegger vind je uitleg terug. Die persoonlijke aanpak wordt gesmaakt: zowel door onze gasten als door onze zoon. Na zijn opleiding tot schrijnwerker koos hij ervoor om mee in de wijnbar te stappen en zich verder te verdiepen in de wondere wijnwereld. Werken in familieverband is de kers op de taart, zeker wanneer de zon komt piepen en we de gasten op ons terras kunnen verwelkomen.”

Waar? Schrijnwerkersstraat 8, 3500 Hasselt

5. Surlie, Leuven: Italiaanse natuurwijn

Marc Vannetelbossch van Surlie in Leuven: "Op ons terras geniet je langer van de zon dan op de aangrenzende terrasjes, een voordeel."

Behalve de wijn zelf is ook de manier waarop je een wijn leert kennen van onderscheidend belang. De populariteit van Wijnbar Surlie in Leuven hangt ontegensprekelijk samen met de bevlogenheid van oprichter Marc Vannetelbossch. Het is moeilijk om met meer passie over wijn te praten dan hoe hij het dagelijks voordoet. Marc serveert uitsluitend Italiaanse natuurwijnen die hij zelf importeert. “Ik heb het dan over artisanale wijnen die nog op de traditionele manier worden verbouwd. Daarbij serveren we een type fingerfood dat de wijnen alle eer aandoet: gezouten amandelen, groentetapenades, bruschetta, kaas, oesters, ... Persoonlijk vind ik het belangrijk om mijn gasten ook een kader mee te geven wanneer ik hen een glas wijn voorstel. Zo krijgen ze inzicht in hun persoonlijke smaak en de visie van de wijnbouwer.

Terwijl een conventionele wijnmaker zal ingrijpen om een wijn te laten beantwoorden aan de vooropgestelde standaard, zal een natuurlijke wijnbouwer meer vrijheid geven aan zijn wijn. Hierdoor krijgen de natuur en de bodem meer expressie en het is de rol van de wijnbouwer om dat proces in goeie banen te leiden. 99% van wat ik drink is om die reden natuurwijn. Voor mij is de relatie met mijn wijnbouwers even belangrijk als die met mijn gasten. Daarom nodig ik 2 keer per jaar een bevriende wijnmaker uit met wie ik al enige tijd samenwerk. Vaak zijn dat de mensen van domeinen waar ik al meermaals ter plekke ben geweest.” Ook los van die evenementen is een lentestop bij Surlie een aanrader, aangezien het terras een pak langer van de zon geniet dan de aangrenzende terrasjes.

Waar? Wandelingstraat 5, 3000 Leuven

Ontdek nog 5 andere wijnbars met een gezellig en zonnig terras 6. La Flaque, Brussel

In de kleurrijke en uitgesproken wijnbar La Flaque in Brussel, kom je voor natuurwijnen of kleinschalig gebrouwen bieren in een eigenzinnig interieur met een funky playlist. Het terras herken je aan de gekleurde straattegels en glitters die hier nooit ver weg zijn. Waar?

La Flaque

De vroegere wijnimporthandel Bacchus werd wijnrestaurant Pinot. Tom Lantsoght en Marino Opsomer zetten samen de stap en startten aan de Lippenslaan in Knokke een laagdrempelige wijnbar met shop en lunchrestaurant. Samen met zijn team bouwde hij de uitgebreide wijnkaart op rond natuurlijke en minerale wijnen die de ontdekking meer dan waard zijn. Waar?

Lippenslaan 139, 8300 Knokke 8. Ta-nnin Antwerpen

Ta-nnin

Volkstraat 50, 2000 Antwerpen Volledig scherm Ta-nnin © Axelle 9. August Wijnbar, Lennik

August

Alfred Algoetstraat 2b, 1750 Lennik 10. Vinogradoff, Gent

Wie op sleeptouw wil genomen worden doorheen een Oost-Europese wijnkaart heeft met Vinogradoff op de Gentse linkeroever een uitstekend adres te pakken. Na zijn studies economie stortte bezieler Victor Sorokin zich op de internationale handel en aan die reizen hield hij een passie voor ciders en goede natuurwijnen over. Proef zeker de oranje wijnen en de bubbles. Waar?

Ajuinlei 15, 9000 Gent

