De 10 favoriete eetadresjes van 10 BV’s in Antwerpen: “Voor minder dan 8 euro bestel je hier een gerecht om duimen en vingers bij af te likken”

Zat er te veel look in de hapjes op het terras? Zo geraak je écht van die stinkende adem af

Je hebt ongetwijfeld al eens voorgehad dat je na een heerlijke maaltijd plots beseft dat je iets te veel look heb gegeten: welkom knoflookadem. “Alleen wanneer je zelf ook look hebt gegeten, ruik je de geur niet", klinkt het bij professor Bart Nicolai van de KU Leuven. Hij legt uit hoe het komt dat look zo stinkt. En hoe krijg je die vervelende geur dan weg? We raadplegen de wetenschap over welke middeltjes écht werken en welke een fabeltje zijn.

12 augustus