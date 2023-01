Daarom eten we op Driekoningen een frangipanetaart met een boon erin (en zo maak je ze zelf)

Op 6 januari staat er in ieders agenda dat het Driekoningen of epifanie is, maar weten we eigenlijk waarom er die dag standaard een frangipanetaart met een boon erin op het menu staat? HLN Eten zocht het uit én Piet Huysentruyt deelt een recept om er zelf een te bakken.

Een gelegenheid om taart te eten is er eentje die we met veel plezier aangrijpen. Op Driekoningen of 6 januari staat de frangipanetaart op het menu. Een taart op basis van amandelen en bladerdeeg waar traditiegetrouw een boon in verstopt zit. De gelukkige vinder van de boon mag de hele dag de ‘kroon’ dragen en wordt verwend.

Vanwaar komt die traditie?

Die frangipanetaart klinkt smakelijk voor bij de koffie, maar weet je ook waarom die taart oorspronkelijk op het menu gezet wordt? Het is zeker geen nieuwe gewoonte, want al in de Middeleeuwen serveerden we deze taart op 6 januari. De eerste vermelding van dit Driekoningenfeest brengt ons terug naar het jaar 1282, waarin er toen al sprake was van “een oud gebruik”.

Met deze dag wordt vooral het koningschap van Jezus Christus op deze wereld gevierd. De drie ‘wijzen' die hem kwamen bezoeken in de stal werden doorheen de eeuwen al snel koningen genoemd, vanwaar de naam Driekoningen voor deze dag uiteindelijk tevoorschijn kwam. Het bakken van een bonenkoek of koningsbrood op de vooravond ervan is een traditie.

Quote Sommige bakkers gaan vandaag een stapje verder door geen boon, maar een juweeltje van 2500 euro in hun taarten te verstoppen.

De boon is doorheen de eeuwen in de taart beland door de Germanen, omdat dit voor hen een symbool is van vruchtbaarheid. Wie de gedroogde boon in zijn deel vond, was in de Middeleeuwen de koning voor die dag en mocht een hofhouding aanduiden. Vandaag zetten we meestal een symbolische kroon op. Sommige bakkers gaan dan weer een stapje verder door geen boon, maar een juweeltje van 2500 euro in hun taarten te verstoppen.

Dat die boon symbool is voor vruchtbaarheid zien we vandaag ook nog steeds terug in ons dagelijks gebruik. Niet alleen bij de boon in de taart, die weggelegd is voor de koning voor een dag, maar ook bij de geboorte van een kind dat gevierd wordt met suikerbonen.

Hoe maak je een klassieke driekoningentaart? Piet Huysentruyt deelt zijn recept Volledig scherm Driekoningen vieren we op 6 januari mét taart, maar waarom zit daar een boon in verstopt? © Shutterstock Ingrediënten • 1 vanillestokje

• 5 eierdooiers

• 6 dl melk

• 100 g suiker

• 50 g maïszetmeel

• poedersuiker (optioneel)

• 500 g banketbakkersroom

• 2 grote ronde vellen bladerdeeg

• 150 g broyage (meng 75 g bloemsuiker met 75 g amandelpoeder)

• 1 eigeel

• 1 boon Zo maak je het Maak eerst de banketbakkersroom. Daarvoor klop je de eierdooiers met de suiker tot een lichte massa en zeef er dan maïszetmeel bij. Meng alles goed. Kook de melk op met zaadjes uit een vanillestok en het stokje zelf. Giet gekookte melk die al lichtjes afgekoeld is op het mengsel van ei, suiker en zetmeel en roer. Zet het geheel op het vuur en verwarm tot op het kookpunt. Als de crème goed gebonden is, laat alles dan heel goed afkoelen. Overstrooi met poedersuiker om te vermijden dat er een vel op de banketbakkersroom komt of strijk in met zachte boter. Is de banketbakkersroom afgekoeld? Meng die dan met de broyage tot een glad geheel. Plaats het bladerdeeg in een ronde vorm, prik er veelvuldig in met een vork en besmeer dit met het mengsel van banketbakkersroom en broyage. Duw de boon in het mengsel. Bedek de taart met een vel bladerdeeg en maak bovenaan een gaatje. Versier met de overschot van het deeg en bestrijk met eigeel. Strooi de bloemsuiker er overvloedig over en bak de taart ongeveer 35 minuten op 180°C.

