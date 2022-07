Daarom daalt je eetlust als de temperaturen stijgen

Tapas, wraps of pastasalades: op een warme zomerdag hebben we meestal zin in snelle, frisse en vooral lichte gerechten . Hoewel dat smaakt, hebben we minder snel honger wanneer het kwik stijgt, maar hoe komt dat eigenlijk? En kan het kwaad als je dan eens een maaltijd overslaat? Diëtiste Sanne Mouha en wetenschapsexpert Martijn Peters geven antwoord.

Een tropische zomerdag maakt ons niet alleen sneller moe, het zorgt er ook voor dat we minder zin hebben in eten. Iets wat volledig normaal is volgens onze HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters. “Wanneer het heet is, houdt ons lichaam zich vooral bezig met zichzelf koel te houden”, vertelt Martijn. “En laat het verteren van eten nu net iets zijn waar warmte bij vrijkomt. Hoe moeilijker het eten te verteren is, hoe meer hitte er vrijkomt. Dat je minder honger hebt, is eigenlijk de manier waarop jouw lichaam aangeeft dat je best al de extra warmte en kans op oververhitting links laat liggen.”

Diëtist Sanne Mouha bevestigt dat. “Verteren kost ons lichaam in de zomer veel meer energie. Zware gerechten met boter, room en eiwitten zullen ons daardoor minder snel bekoren. Hetzelfde geldt voor zware, vezelrijke voeding zoals een volkorenbrood. Naast die warmteregulatie speelt bovendien een andere factor een belangrijke rol: het zonlicht. In de zomer voelen we ons door de lange zondagen vaak gelukkiger. Je krijgt daardoor meer energie en raakt minder snel uitgeput. Een groot verschil tegenover de winter waarin ons lichaam veel meer energie moet ‘bijtanken’ uit voeding, onder andere vanwege een gebrek aan daglicht.”

Moeten we ons lichaam pushen om te eten tijdens de hitte?

Verteren maakt ons lichaam dus warmer en put het meer uit, waardoor we minder zin hebben in eten. Betekent dat ook dat we ons lichaam moeten pushen om meer te eten? “Daar is het antwoord duidelijk nee op”, zegt Mouha. “Ook tijdens een hittegolf zal je lichaam blijven instaan voor de basisfuncties en duidelijk aangeven wanneer je moet eten. Je lichaam zal het gewoon minder snel doen dan in de winter. Al is het natuurlijk niet de bedoeling dat je je verminderde eetlust gaat compenseren met zoetigheden. Denk bijvoorbeeld niet dat je je avondmaal kan vervangen door een ijsje. En let zeker op met waterijsjes, die zijn vaak ongezonder dan je denkt.”

Wat eet je best op warme dagen?

IJsjes als avondmaal zijn dus geen goed idee, welke voeding is wel een goede keuze op hete dagen? “Tijdens hittedagen raad ik aan om te kiezen voor lauwe en gekruide voeding. Koud eten geeft ons even een comfortabel gevoel, maar ons lichaam zal daarna extra moeten werken om de lichaamstemperatuur weer op peil te krijgen. Daar word je opnieuw moe van.”

Tot slot blijft het enorm belangrijk om voldoende water te drinken. “Het klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar je lichaam heeft het vocht echt nodig. We koelen af door te zweten, en dat maakt water essentieel. Kies niet voor alcohol, want daardoor krijg je het nog warmer. Bruiswater of water met een smaakje zijn dan weer wel goed. Om je via voeding te hydrateren, zijn fruit en groenten een aanrader. Ook pasta houdt je vochtbalans op peil. Een combo van de drie in bijvoorbeeld een koude salade is dan ook de perfecte go-to op warme dagen.”

