Daar zijn de eerste mosselen van het seizoen: “Een week langer moeten wachten dan normaal”

Grote mosselfans hebben een weekje langer moeten wachten dan normaal, maar zoals gewoonlijk wordt geduld beloond. Vandaag werden de eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen opgehaald. “Een paar dagen zon doet veel, de schelpen zijn goed gevuld”, klinkt het bij kweker Jan Bout in Bruinisse. Hoelang moeten we nog wachten tot de mosselen van bodemcultuur? Wat is het verschil? En hoe maak je ze lekker klaar?

Traditioneel gezien luidt de eerste vangst van de hangcultuurmosselen het nieuwe mosselseizoen in. Door een minder voorjaar liep de groei van de hangcultuurmosselen vertraging op. “Als de eerste mosselen zich aandienen, weten wij in België dat de zomer begint", lacht mosselambassadeur Sven Ornelis die bij de vangst aanwezig was. Deze Zeeuwse hangcultuur is goed voor 5% van de totale Nederlandse mosselproductie.

Hangcultuur vs. bodemcultuur: wat is het verschil?

Het hangcultuurseizoen start gemiddeld 4 tot 5 weken vroeger dan het seizoen van de bodemcultuur. Voor die laatste is het nog even wachten tot de week van 5 juli. Mosselen in hangcultuur worden gekweekt aan touwen en hangen in het water, waardoor ze meer zonlicht opvangen en sneller groeien. De mosselen van de bodemcultuur worden op de bodem van de Oosterschelde gekweekt en zijn de bekendste mosselen, waarvoor we over de hele wereld bekendstaan.

De hangcultuurmosselen komen van dichtbij. Alleen in Zeeland, en meer specfiek in de Oosterschelde, zijn er beschutte locaties om deze op te vissen. De Vereniging van Zeeuwse hangcultuurkwekers brengt haar mosselen onder het streekkeurmerk Zeker Zeeuws op de markt, dat staat voor 100% regionale herkomst. Jaarlijks produceren de negen leden zo’n twee miljoen kilo mosselen.

Zijn mosselen niet met uitsterven bedreigd als we ze elk jaar massaal opeten?

“Mosselen zijn uitzonderlijke schelpdieren", schrijft het Mosselbureau. “Ze filteren de algen uit het water en zetten ze om naar hoogwaardig eiwit. Het kweken van hangcultuurmosselen gebeurt 100% natuurlijk. Babymosselen of mosselzaad hechten zich in het water via de stroming vast aan touwen. De mosseltjes worden daarna in een soort kous ‘opgesokt’, zodat ze niet van de touwen vallen. In twee jaar tijd groeien de kleine mosselen uit tot volwassen exemplaren. De Zeeuwse hangcultuurmosselen zijn MSC- en BIO-gecertificeerd. De biologische kweekmethode zorgt dat de biodiversiteit van natuurlijke waterecosystemen in stand blijft.” Zo blijft de toekomst van de mosselen voorlopig verzekerd.

RECEPT. Hangcultuurmosselen met chorizo door Sven Ornelis

Vandaag ging het officiële mosselseizoen van start met mosselambassadeur Sven Ornelis ter plekke.

Ingrediënten

1,5 kilo Hangcultuurmosselen

400 gram Kerstomaatjes (verschillende kleuren)

2 teentjes Look

handje Bladpeterselie

handje Dragon

50 gram Chorizo de bellota

handje Lamsoor

handje Zeekraal

Goede scheut Olijfolie

10 cl Noilly prat

halve Citroen

100 gram Oude Brokkelkaas

50 ml Dragonazijn

handje groene kruiden: Basilicum, tijm & rozemarijn

Zo maak je het

Maak een pistou van tomaat door de cherrytomaatjes te verdelen in 4 en doe dit in een pot of ijzeren mengkom.

Snijd de look fijn in plakjes.

Snijd een fijne Brunoise van chorizo.

Voeg dit alles toe aan de tomaten.

Breng op smaak met Fleur de sel, grove peper, dragonazijn en citroensap.

Breng de olijfolie met de groene kruiden naar een kookpunt van 115° graden op smaak

En giet deze over de pistou van tomaat, look en chorizo.

Laat trekken en afkoelen.

Verhit een wokpan en voeg de mosselen toe.

Blus meteen af met Noilly prat, citroensap, beetje peper.

Voeg een stevige pollepel pistou toe aan de massa en wok kort tot de mosselen beginnen te openen.

Wanneer de mosselen zo goed als open zijn voeg je de lamsoor en zeekraal toe.

Verhit nog kort tot de mosseltjes gaar zijn. Dit vraagt een zeer korte gaar tijd.

Voeg de grof gehakte bladpeterselie en dragon toe.

Schik op het bord. En werk af met de zeste van citroen en een klein handje, fijne oude brokkelkaas.

