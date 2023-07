Daar is de zomervakantie: deze 5 recepten brengen je al in de vakantiesfeer

Is het nog even wachten op je welverdiende vakantie? Niet getreurd, ook thuis kan je jezelf verwennen met zuiderse gerechten en van tijd tot tijd een goed dessert! Scroll snel verder naar de onweerstaanbare recepten van onze HLN-chefs.

Maandag: zuiders kalkoenstoofpotje van Sandra Bekkari

Volledig scherm Zuiders kalkoenstoofpotje van Sandra Bekkari © Luk Thys

Sandra: “Dit stoofpotje maak ik in de zomer vaak wanneer het snel moet gaan. Nog even snel de tuinstoelen klaarzetten of de planten water geven terwijl de pot op het vuur staat te pruttelen. Handig!”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 2,34 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

1 rode ui

olijfolie

2 wortelen

1 preistengel

2 teentjes knoflook

250 g kalkoenborstfilet

ras el hanout

paprikapoeder

kurkuma

zwarte peper

een snufje zeezout

2 Medjoul dadels

400 g tomatenblokjes (vers of uit blik)

verse koriander (of bladpeterselie)

Zo maak je het

Snijd de ui in halve maantjes, de wortels in stukjes en de prei in fijne halve maantjes. Pers de knoflook.

Fruit de ui glazig in olijfolie zonder te kleuren.

Voeg de stukjes wortel, prei, de knoflook en een klein scheutje water toe. Laat de groenten onder gesloten deksel zo’n 5 minuten garen.

Bak er de kalkoenblokjes onder en kruid met ras el hanout, paprikapoeder, kurkuma, zwarte peper en zout.

Snijd de dadels in stukjes en voeg na een paar minuten samen met de tomatenblokjes toe. Laat zo’n 25 minuten sudderen op een zacht vuur.

Werk af met koriander.

Tip: Lekker met quinoa of zilvervliesrijst!

Dinsdag: kippensaté met rijst en zoetzure groentjes van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Kippensaté met rijst en zoetzure groentjes © Lot Van Riel

Piet: “Alle frituursnacks die ik in Zuid-Afrika moet missen, daar is de kippensaté toch mijn favoriet van. De lekkerste en misschien ook wel de gezondste! Deze versie is heerlijk voor op een barbecue deze zomer.”

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 2,67 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

4 kleine of 2 dikke kippenborsten

kipkruiden

1 ajuin

1 sjalot

1 rode paprika

1 groene paprika

1/2 broccoli

1/2 bloemkool

20 peultjes

1 teentje look

1 blikje ananas

1 tasje basmatirijst

2 kopjes water

1 el groentebouillon

tijm

laurier

50 g boter

1 el arachideolie

4 el gewone azijn

4 el ketchup

2 el sojasaus

fijngesneden groen van lente-ui of bieslook

Zo maak je het

Hak de sjalot fijn en stoof ze aan in 20 g boter, samen met wat tijm en laurier, alsook de rijst. Roer het geheel goed door. Bevochtig met het water en voeg de groentebouillon toe. Zet op een laag vuurtje met het deksel op de pot en laat 20 tot 25 minuten garen.

Snijd de kip in stukjes van 2,5 cm op 2,5 cm en prik ze op een satéstokje. Kruid met peper, zout en kippenkruiden.

Snijd de ananas in blokjes. Versnipper de ajuin en snijd de groenten in gelijke stukken van gelijke grootte.

Stoof de ajuin en de groentjes aan in 30 g boter. Kruid met peper en zout. Stoof gedurende 4 minuten aan met look tot ze gaar en krokant zijn. Voeg op het einde de stukjes ananas toe en overgiet met sojasaus, ketchup en azijn. Roer goed door het geheel en voeg het groen van de lente-ui of bieslook toe.

Frituur de kippensaté in een friteuse op 180 °C of leg in een ovenschaal in de oven gedurende 30 minuten.

Serveer met de rijst en de zoetzure ananasgroentjes.

Tip: Bij kippenborsten is het moeilijk om een juist aantal voor te schrijven omdat ze de ene keer groot en dik zijn, de andere keer klein en dun. Je kan eventueel ook ontbeende kippenbillen gebruiken, die zullen altijd sappiger zijn dan de kippenborst. Ook kalkoenvlees of parelhoen is een perfect alternatief in deze bereiding.

Woensdag: mooiemeidfilet in papillot met gember, citrus en paksoi van Sandra Bekkari

Volledig scherm Mooiemeidfilet van Sandra Bekkari © The Fresh Light

Sandra: “Omdat het niet altijd kabeljauw moet zijn, vandaag een receptje met mooiemeidfilet. Ideaal als je eens iets anders wil proberen.”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 3,5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

2 stuks kleine paksoi

1 zoete puntpaprika

2 lente-uien

2 kleine teentjes knoflook

1½ cm gember

300 g filet van mooie meid (heekfilet)

sap en zeste van ½ citroen

zeste van ½ sinaasappel + 1 el sap

1 el + 1 el (glutenvrije) sojasaus

Voor de afwerking

Enkele preischeutjes

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de paksoi in de lengte in reepjes. Snijd de puntpaprika en de lente-ui in fijne ringen. Rasp de gember.

Verdeel een deel van de groenten op 2 vellen bakpapier op een bakplaat. Voeg er de mooiemeidfilet aan toe en verdeel er de overige groenten over. Voeg de citroenzeste en het sap, de sinaasappelzeste en 1 el sojasaus toe.

Een papillot roept bij heel wat mensen een zomers BBQ-gevoel op, en dat is ook bij mij niet anders. Lekker als bijgerecht: gepofte (kriel)aardappeltjes in de schil, die maak je ook vlot klaar op de barbecue.

Kruid met zwarte peper.

Draai de uiteinden dicht alsof je een snoepje maakt. Gaar 15 minuten in de oven.

Werk af met de preischeutjes.

Serveer met een sausje van 3 el olijfolie, 1 el sinaasappelsap en 1 el sojasaus.

Tip: Pimp je water met de restjes van de citroen en sinaasappel.

Donderdag: sabayon met aardbeien van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Sabayon met aardbeien © Lot Van Riel

Piet: “Aardbeien zijn momenteel volop in het seizoen én vallen bij iedereen in de smaak. Even geen zin om ze puur natuur te eten of in de klassieke aardbeientaart? Dan is deze sabayon een welgekomen afwisseling!”

Bereidingstijd: 15 minuten

Prijs: 1,79 euro p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

4 eidooiers

6 el suiker

4 el witte wijn

1 bakje verse aardbeien

2 el basilicum

1 el citroensap

Zo maak je het

Was de aardbeien en versnijd ze in stukken. Meng met 4 el suiker, citroensap, 2 el witte wijn en fijngehakte basilicum. Schik in glaasjes.

Meng de eidooiers met 2 el suiker, 2 el witte wijn en klop op een zacht vuurtje op tot het schuimt. Is er schuim ontstaan? Dan verhoog je het vuur. Het schuim zal zich vastzetten. Als alles begint te dampen, is de sabayon klaar.

Overgiet met de aardbeien en serveer.

Tip: Een goede sabayon klop je door in je pan in de vorm van een acht alles op te kloppen. De massa moet voortdurend in beweging zijn.

Vrijdag: koolsalade met Berloumi en pistache van Jelle Beeckman

Volledig scherm Koolsalade met berloumi en pistache van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Deze zoetzure koolsalade laat je best nog heel even staan voor je ervan begint te eten. Als je zo lang van al die knapperigheid kan blijven natuurlijk. Berloumi is een Belgische grillkaas die op halloumi lijkt. Past perfect bij deze salade!”

Bereidingstijd: 20 min

Prijs: € 1,23 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

250 Berloumi

stuk witte kool

1 koolrabi

3 wortelen

1 citroen

1 el honing

2 el olijfolie

20 g basilicum

peper en zout

50 g pistachenoten

Zo maak je het

Meng de honing, citroensap en olijfolie. Snijd de witte kool in zeer fijne reepjes. Schil de wortelen en koolrabi. Snijd in fijne plakjes en vervolgens in fijne reepjes. Doe alles in een mengkom en giet er de dressing over. Roer alles goed onder mekaar en laat bij voorkeur 5 à 10 minuten staan. Kruid met peper en zout.

Snijd de Berloumi in blokjes en bak ze vervolgens mooi krokant in een scheutje olijfolie. Hak de noten fijn. Meng de basilicum onder de groenten, werk af met de noten en de krokante Berloumi.

Tip: Geduld is een mooie deugd. Draai de Berloumi niet te snel om tijdens het bakken. Laat het vocht dat vrijkomt gewoon verdampen en je zal zien dat je snel een krokant korstje krijgt.

