Crème caramel

Vettige vrijdag: tijd voor nacho’s om het weekend mee in te zetten. Zo maak je ze zélf volgens de tips van Jelle Beeckman

Wie een portie nacho’s bestelt in een willekeurige Belgische horecazaak, krijgt waarschijnlijk een bedje van krokante tortillachips met daarbovenop drie toppings: zure room, guacamole en tomatensalsa. “Toch houdt niemand je tegen om deze klassieke drievuldigheid links te laten liggen", vindt Jelle Beeckman of The Messy Chef. Hij deelt tips om je nacho’s nét messy genoeg te maken en twee recepten van nacho’s met een twist.

24 oktober