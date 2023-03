Crazy croissants zijn foodtrend dankzij sociale media, maar zijn ze ook lekker? Trendwatcher en patissier leggen uit

Zet croissants van goede kwaliteit op de ontbijttafel en de start van de dag zit meteen goed. Maar vergeet de klassieke vorm, klinkt het op TikTok en Instagram. Van kunstig geknoopt tot vierkante vormen of eentje met sensationele vullingen en kleuren: je ziet het vandaag allemaal. Zijn ze ook lekker? En hoe zit het in eigen land? Trendwatcher Saskia Neirinckx en Gentse Patissier Joost Arijs fileren de trend.

Over de reden waaróm croissants tegenwoordig alle maten en vormen aannemen, hoeft Saskia niet lang na te denken. “Het maakproces is een heel mooie vorm van storytelling: elke stap ziet er goed uit en al die ‘beautyshots’, dat is interessant om mee te scoren op social media. Het deeg dat gemaakt wordt, de gebakjes vormen, het aansnijden van de krokante korst en dan die mooie luchtige lagen die tevoorschijn komen, ...”

Voor patissiers is het bovendien een manier om zich te onderscheiden en hun vakkennis duidelijk te maken via hun sociale kanalen. “Croissants maken is een echte ambacht. Al die lagen deeg en de boter, de juiste manier van vouwen, dat kan niet eender wie”, aldus Saskia Neirinckx.

Quote Zelfs het weer beïnvloedt hoe je croissants moet maken: zodra het vochtiger wordt, moeten we het recept bijsturen. Joost Arijs, patissier

Vakwerk

Dat bevestigt ook patissier Joost Arijs, de chocolatier die sinds kort ook een bakkerij opende in Gent. “Croissants zijn een van de moeilijkste gebaksoorten om te maken. Je hebt er vakkennis en techniek voor nodig. De boter moet telkens opnieuw op de juiste manier in het deeg gevouwen worden. De temperatuur van het deeg, de malsheid van de boter, het tourneren, rollen, snijden: echt elk detail is belangrijk. Je kan geen standaardrecept volgen. Zelfs het weer beïnvloedt hoe je croissants moet maken: zodra het vochtiger wordt, merken we dat onmiddellijk en moeten we het recept bijsturen. Je kan thuis croissants maken, maar dat is eerder een project voor de ambitieuze thuisbakker. De kans is klein dat ze zo perfect zullen zijn als bij de patissier.”

Internationale pareltjes

Voor die echte pareltjes - gemaakt volgens de regels van de croissantkunst - doen mensen best wat moeite. “Het is een typisch product voor ‘destination shopping’: mensen maken met plezier een omweg om een een topproduct te scoren”, stelt Neirinckx vast. “Internationaal zie je pareltjes opduiken: geknoopte vormen, barokke toppings, verrassende vullingen, croissantbrood, vierkante exemplaren, of zelfs taarten bestaande uit verschillende kleine croissants.

Het mooie is dat patissiers ook bewaken dat ze een echt lekker product maken: hier geen gruwelijke creaties die alleen voor Instagram bestemd zijn zoals bij de freak shakes. Er zijn spectaculaire knopen en kleuren, cross-overs met andere gebakjes zoals donuts of focaccia. Maar de focus ligt op een goed product, niet op een overload aan toppings. Het zijn kleine kunstwerkjes, gemaakt om op te eten én om lekker te zijn.”

Belgische creaties die opvallen?

Al blijft het voorlopig eerder kalm in de Belgische bakkerszaken. “In eigen land zie je hier en daar een leuke creatie opduiken. Maar soms moet het een tijdje regenen in Londen voor het begint te druppelen in ons land”, lacht Saskia Neirinckx. In de Gentse toonbank van Joost Arijs vind je wel enkele niet-alledaagse vormen en vooral smaken. “We zijn nog maar een paar maanden bezig in The Bakery”, legt patissier Arijs uit. “Binnen mijn eigen stijl wil ik wel zoeken hoever ik daarin nog kan gaan. Maar esthetiek en smaak primeren en hartige croissants hoeven voor mij niet. Voor valentijn hadden we wel rode croissants met rabarber en amandel, verder hebben we speciale vullingen zoals praliné, citroencrème, brownie met pecannoten en gezouten karamel.”

Een croissantbrood zou ook nog kunnen, al heeft dat eerder een praktische reden. “Ik vermoed dat veel van die broden gemaakt zijn met de snijresten van croissants, die samen tot één brood worden gevormd. Dat ziet er mooi uit, maar het is toch nog van een andere orde dan een briochebrood. Dat is veel rijker en voller van smaak.”

Checklist voor de perfecte croissant volgens Joost Arijs 1. De eenvoudigste vraag: is de croissant vers gebakken?

2. Is hij welgevormd? Recht of in de gekende halve maantjes, het kan allebei, maar de patissier maakt die van hem liever recht

3. Zet je tanden erin. Luister en proef of de croissant heerlijk crispy is

4. Sluit je ogen en laat de volle botersmaak smelten op je tong

5. Tijd om het innerlijke van de croissant te beoordelen: bij een goed exemplaar zijn de verschillende deeglaagjes mooi zichtbaar

