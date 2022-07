Courgettepannenkoekjes met gehakt en kerstomaatjes

Meer dan 9 op de 10 Belgen eet nog steeds elke week vlees: welke soorten zijn het populairst en waarom eten we het zo graag?

Waar de ene zweert bij zijn dagelijks stuk vlees, belandt vlees op de rode lijst bij de ander. “Al eet 3 op de 4 Belgen nog regelmatig vlees”, klinkt het uit resultaten van een onderzoek van gfK in opdracht van VLAM. Neemt vlees nog op dezelfde manier als vroeger een plaats in op ons bord? Of zijn er toch nog verschillen in ons verbruik?

23 juni