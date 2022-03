Colruyt lanceert twee nieuwe soorten Cara: Blond en Rouge

“De smaak van de consument verandert: klanten kiezen steeds vaker voor een sterker blond of fruitbier”, zegt Koen Debusschere, aankoper bier bij Colruyt Laagste Prijzen. “Dat zien we ook aan de verkoop van speciaalbieren. We zijn ervan overtuigd dat we ook met Cara aan die vraag van onze klanten kunnen voldoen en daarom lanceren we Cara Blond en Cara Rouge: speciaalbier met een sterke prijs-kwaliteitsverhouding.”