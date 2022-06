Cola proeven en toch water drinken? Deze drinkbus slaagt erin en is razend populair bij kinderen

Op de Vlaamse speelplaatsen drinken alsmaar meer kinderen uit een drinkbus van Air Up. Deze originele drinkbus laat je hersenen dénken dat het puur kraantjeswater dat erin zit een smaakje heeft. Dat gebeurt door een geurpod op het mondstuk te plaatsen. Maar is zoiets wel gezond, hoe werkt het en hoeveel betaal je voor zo’n fles? Onze journalist zocht het uit.

Frisdranken bevatten meestal te veel suiker en het drinken van kraantjeswater voelt soms saai aan. Met dat dilemma worstelde ook de Duitse Lena Jüngst tijdens haar schooltijd. Daarom besloot ze om met vier medestudenten een eigen start-up te lanceren: Air Up. Een duurzame drinkbus van 650 ml die kraantjeswater omtovert in water met een smaakje door middel van geur.

Lena was duidelijk niet de enige die op het dilemma botste, want wereldwijd zijn er ondertussen al meer dan 2 miljoen flessen verkocht. Als je dat vergelijkt met de hoeveelheid frisdrank die dat kan inhouden, komt dat neer op een besparing van zo’n 2.600 ton suiker. Verder is de fles ook duurzaam. “De hervulbare drinkfles heeft 25 tot 50 keer minder plastic nodig dan een liter smaakdrankjes. Tegelijkertijd vermindert het de CO2-uitstoot, doordat het aanschaffen van flesjes frisdrank verleden tijd is.”

Hoe werken de geurpods?

Het principe van de Air Up is best eenvoudig. Op het mondstuk van de drinkfles past naast een dop, ook een geurpod, die gemaakt is van natuurlijke aroma’s. Als je aan het rietje zuigt, komt er naast het water - plat of bruis - ook geparfumeerde lucht vrij, die mee de keel in gaat. Via de keel gaat die lucht naar de neus, waardoor je de geur kan proeven.

Quote De smaakbele­ving van geurpods kan je vergelij­ken met die van een aardbei, je ruikt de geur, waardoor je het ook proeft. Sanne Boesveldt

Maar hoe komt het eigenlijk dat we ook via geur kunnen proeven? “Als je kauwt of slikt komen vluchtige moleculen vrij uit je eten of drinken”, zegt Sanne Boesveldt, universitair hoofddocent sensoriek en eetgedrag aan de Wageningen Universiteit. Die moleculen gaan via de achterkant van je keel omhoog naar je neus. “Daar hechten ze zich aan geurreceptoren, waardoor je geur waarneemt. De smaakbeleving van bijvoorbeeld een aardbei komt daar voor een groot deel vandaan.”

Populairste smaken

Geurpods, zoals het Air Up-systeem, spelen daarop in. Je zet een soort ring (de ‘pod’) op een speciale fles en activeert het systeem, waardoor bij elke slok geur­aroma’s vrijkomen en hup, je proeft één van de meer dan twintig smaken. Denk bij het aanbod aan vruchtsmaken zoals citroen, watermeloen en limoen, maar evengoed cola, ijskoffie en komkommer. In ons land zijn kers, framboos-citroen en perzik het populairst volgens Air Up. “De Belgische markt heeft veel culturele overeenkomsten met zowel onze thuismarkt in Duitsland als met de Nederlandse markt”, vertelt Jüngst aan onze redactie.

Volledig scherm In kaart: de populairste smaken van Air Up in Europa. © Air Up

Is het gezond?

Het systeem achter Air Up klinkt dus best revolutionair, maar welke invloed heeft het op onze gezondheid? “De gebruikte aroma’s worden toegevoegd aan bijvoorbeeld vruchtenyoghurt en de hoeveelheden worden gereguleerd door de voedselwetgeving”, zegt Boesveldt. “Er zitten geen suikers in die slecht zijn voor je gezondheid of gebit. Zo’n geurpod geeft vooral meer keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld voor mensen die water niet lekker of saai vinden – en dat zijn er best veel – terwijl dat de gezondste optie is. Op deze manier kan je daar variatie in aanbrengen, terwijl je in feite alleen kraanwater drinkt.”

Prijs

Een Air Up-startersset kost 34,95 euro. Daarin zit een Air Up-drinkfles met een inhoud van 650 ml, een Air Up-rietje en -mondstuk, een goed sluitende dop en ook twee pods met de smaken Lime en Orange-Passion Fruit. Je betaalt tussen de 5,95 en 8,95 euro voor een pakketje met drie pods. Eén pod geeft smaak aan zo’n vijf liter water. Als je echt een stevige drinker bent, kan de totale prijs dus wel eens hoog oplopen. Al is je gezondheid er misschien wel bij gebaat.

