Chili con carne

Koken tijdens coronaperi­o­de: de grootste keukenklun­zen gingen er het meest op vooruit

Weet je nog, die eerste maanden van de pandemie, toen je in de keuken aan de slag ging en ontdekte wat je zoal met een courgette kan? Wel, uit onderzoek blijkt dat zowel de keukenkluns als de keukenprins zich tijdens de pandemie meer thuis voelde aan het fornuis. Al hebben de grootste klunzen in die periode de meeste vooruitgang geboekt, zowel in hun kookkunsten als in het gebruik van verse ingrediënten. En de beste koks? Die zondigden vaker.