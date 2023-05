Chef Bart De Pooter uitgeroepen tot ondernemer van het jaar door Gault&Millau

Van Kato Callebaut tot Roger van Damme: nieuwe videoreeks volgt bekende Vlamingen op dieet

Je bent wat je eet, zegt de volksmond, maar is dat wel zo? Onze HLN-diëtiste Sanne Mouha volgt een hele dag een bekende Vlaming en wat die eet. Van een glutenvrij over een veganistisch tot een sportdieet, iedereen heeft zijn of haar specifiek eetpatroon, met eigen regeltjes en tips. In de HLN Original ‘Mijn Dieet’ ontdek je hoe voeding een belangrijke rol speelt in ieders leven, of je nu zangeres, politicus of kok bent. Vanaf 28 april kan je elke vrijdag een nieuwe aflevering streamen, exclusief in de app van HLN.