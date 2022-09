Cheesy kip met tomaat in één pan

Niet zalm of kabeljauw: dit is de vis van het jaar

Ieder jaar kiest VLAM samen met de Vlaamse Visserij de Vis van het Jaar. Vorig jaar viel de rog in de prijzen. In 2022 valt die eer de beurt aan een vis die niet echt onmiddellijk als vis wordt gezien. “Dit is een absolute lekkernij en is culinair een topper in onze keuken en in onze horecazaken”, aldus Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits (CD&V).

29 augustus