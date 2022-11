Cappuccinodag vandaag: zo maak je zelf de lekkerste versie (en waarom je die binnen één minuut moet opdrinken)

Vandaag is het cappuccinodag. Tijd om jezelf te verwennen met een heerlijke warme kop koffie met gestoomde melk. Maar waar moet je op letten als je die cappuccino zelf maakt? Op welk moment van de dag drink je de koffie het best? En kies je dan voor melk of slagroom bij de koffie? Barista Joke De Coninck en culinair historicus Lizet Kruyff leggen het uit. “De cappuccino is niét Italiaans.”

Een warme cappuccino bij het ochtendgloren: voor veel mensen is de Italiaanse gewoonte perfect om de dag mee te beginnen. “Toch is er de vraag of een cappuccino wel echt Italiaans is”, zegt culinair historicus Lizet Kruyff. “De koffie is zeker groot geworden in het land, maar voor de echte wortels moeten we naar de hoofdstad van Oostenrijk. In Wenen staat de ‘Kapuziner’ al op de menukaart sinds de Habsburgse monarchie. In 1805 vonden we het woord voor het eerst terug in een Oostenrijks woordenboek. Ze spreken dan over een ‘koffie met room en suiker’. De Weense koffiehuizen raakten populair en verspreidden zich zo over de rest van de wereld.”

Pas in de jaren 30 wordt cappuccino – zoals het nu geschreven wordt - bekend. “Dan lijkt het vooral op de ‘Wiener Kapuziner’: een koffie met slagroom en bestrooid met kaneel of chocolade”, vertelt Kruyff. “Pas achteraf komt de gestoomde melk erbij. En dat is waarschijnlijk wel een echte Italiaanse uitvinding.”

Hoe maak je een klassieke cappuccino?

“Een cappuccino bestaat uit een shot espresso, waarover je gestoomde melk giet. En dat allemaal in een kop van ongeveer 150 ml”, legt barista Joke De Coninck uit. “Een kop cappuccino bevat heel wat melk. Maar dat zorgt er wel voor dat het een heel toegankelijke soort koffie is. De melk die je er aan toevoegt, zal de cafeïneboost namelijk wat verminderen. Het is dus een koffie die iedereen gemakkelijk kan drinken.”

Toch moet je bij het maken van de koffie op bepaalde dingen letten. “Het is belangrijk dat je melk op de juiste manier is opgestoomd. Je mag de melk bijvoorbeeld niet boven de zestig graden stomen. Anders zal de melk zijn zoetheid verliezen, en dat mag echt niet. Een cappuccino moet je eigenlijk kunnen drinken zonder suiker toe te voegen. Ook slagroom is helemaal niet nodig. Dat is een traditie uit de brasserieën. Iets dat je bij echte barista’s niet snel zal terugvinden. Verder moet de gestoomde melk ook dik genoeg zijn. Het is niet de bedoeling dat je de melk zomaar kan wegblazen. Wat de koffie betreft, moet het om een pure espressoshot gaan. Als je te veel water toevoegt aan de koffie, gaat je cappuccino te waterig zijn.”

“Tot slot is het ook belangrijk dat je de cappuccino binnen de minuut opdrinkt. Net zoals alles dat je uit je espressomachine haalt. Als je koffie warmte verliest, zal die inzakken. Ook je luchtigheid en smaak zal dan verminderen.” En wil je echt je cappuccino zoals een Italiaan drinken? “Dan is het belangrijk dat je die in de voormiddag opdrinkt”, zegt Kruyff. “De gewoonte is om het ‘s ochtends te drinken als ontbijt met een zoetig broodje erbij, of als ontbijt. De rest van de dag drink je het volgens de Italiaanse traditie normaal niet.” Gelukkig leven we niet in Italië, en kan je die hier op ieder moment van de dag gerust bestellen.

