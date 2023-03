Cannabisbrood vanaf vandaag verkrijgbaar in ons land: is dat lekker? En word je er high van?

Ons dagelijks brood bevat vanaf vandaag ook cannabiszaad, of tenminste: als je dit specifiek bestelt bij Le Pain Quotidien. De keten verkoopt dit vanaf nu in 54 verschillende vestigingen. Uniek in ons land, maar is cannabis hier ook niet verboden? Hoe wordt dit precies gemaakt, en wat doet dit met je gezondheid én met de smaak? Onze journaliste vroegt het aan CEO Annick Van Overstraeten. “Beter voor je gezondheid dan eender welke drug.”

Cannabisbrood klinkt niet meteen als iets wat je meteen in winkelrekken zal zien liggen, maar toch is het vanaf vandaag zover. Belgische keten Le Pain Quotidien brengt een brood op de markt, op basis van gepelde en ongepelde cannabiszaden, bloem van gemalen cannabiszaad, zuurdesem en biologische volkoren bloem.

“De planten waarvan de hennepzaden gebruikt worden in het brood zijn niet dezelfde als die waarvan marihuana gemaakt wordt”, verduidelijkt CEO Annick Van Overstraeten. “Het gaat om de Cannabis Sativa L., een plant met grote ecologische troeven. Deze plant wordt ook hennep genoemd en kan perfect in België geteeld worden. Dat gebeurt gewoon in open veld, niet in een verdoken opslagplaats. Omdat de wortels 4 tot 5 meter diep in de grond kunnen dringen, vindt de plant altijd water. Er is geen extra water nodig voor de teelt en de plant kan zelfs op weinig vruchtbare bodem groeien. Bovendien slaat hennep veel CO2 op. Bij andere granen gaat het om 2 tot 6 ton CO2 per hectare, waar hennep maar liefst 15 ton CO2 uit de lucht haalt. Dat is het equivalent van 9 personenwagens. De hennep die wij gebruiken wordt gekweekt op Belgische bodem door het Waalse bedrijf Canbe Farm.”

Volledig scherm Het zaad komt van de plant Cannabis Sativa L., dat is niét de marihuanaplant. © Le Pain Quotidien

Quote Je mag een heel brood eten of zelfs tien broden, je zal er niet high van worden. Het gaat echt om een andere soort cannabis zonder risico’s. We blijven elk lot uitvoerig testen om dit te bewijzen. Annick Van Overstraeten

Cannabis is toch verboden in ons land?

Alle producten met cannabis, ook CBD-olie of CBD als voedingssupplement worden streng gesuperviseerd door de Belgische wetgever. Hoe legaal is een cannabisbrood dan en is de keten wel zeker dat het brood verkocht mag worden? “Sinds 2023 is er een Europese richtlijn die stelt dat producten met een THC-gehalte van minder dan 3mg/kg zonder extra controle mogen verkocht worden. THC is de werkzame stof in cannabis die zorgt voor het hallucinogene effect. Ter vergelijking: de marihuanavariant bevat makkelijk 150gram/kg of 150.000 mg/kg THC. Hoewel het niet meer verplicht is, blijven we bij Le Pain Quotidien labotesten uitvoeren op elk lot zodat we kunnen aantonen dat er geen enkel risico is. Je mag een heel brood eten of zelfs tien broden, je zal er niet high van worden”, verzekert Van Overstraeten.

“Het gaat echt om een andere soort plant. Er zit zo weinig THC in de plant zelf. We zijn tegen druggebruik en willen de misvatting die hangt rond de cannabisplant de wereld uit helpen. Het is een plant met zoveel positieve aspecten, hij neutraliseert CO2, zuivert de bodem en ook alle andere delen van de plant kunnen verwerkt worden in zaken zoals kleding en isolatiemateriaal. Wie op zoek is naar drugs kan niét bij Le Pain Quotidien terecht. Koop je een cannabisbrood bij ons, dan zal je een lekkere boterham gegeten hebben die veel beter is voor de gezondheid dan eender welke drug. Bij elk brood geven we ook een infofiche mee zodat klanten exact weten wat ze kopen.”

Volledig scherm Cannabisbrood van Le Pain Quotidien © Le Pain Quotidien

Is dat cannabiszaad gezond?

Je zal er dus niet van zweven, maar wat is het effect dan wél op je gezondheid? “Het is een stevig brood met zuurdesem en volle granen. Dat is sowieso goed voor je lichaam’, legt Van Overstraeten uit. “Hennepzaad bevat bovendien vitamine B en E, en mineralen als magnesium, kalium, ijzer, zink en fosfor. De zaden zijn erg vezelrijk en omhullen plantaardige eiwitten, goed voor de darmgezondheid. In de zaden zitten ook omega-3 en omega-6 vetzuren.”

Is het lekker?

En hoe zit het met de smaak, is het een mooie marketingstunt, of is het ook echt lekker? “We zijn uiteraard heel benieuwd naar de reacties van onze klanten. De testpanels waren zeer positief: het is een stevig, donker brood in nordic style waarbij de zaden voor een lekkere crunch zorgen. In onze restaurants serveren we het met mimosa-eitjes, een erg frisse combinatie.”

Nu het cannabisbrood in 54 zaken in België te koop is, wordt brood met cannabiszaden misschien wel een nieuwe trend die ook andere bakkers zullen willen volgen? “Dat zou ik een positieve evolutie vinden. Als andere bakkers ook aan de slag willen met hennepzaden, kunnen ze zeker informatie krijgen bij ons. Maar het recept voor ons brood blijft uiteraard geheim.” (lacht)

