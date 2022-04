Calorieën vermelden op de menukaart om obesitas tegen te gaan: goed idee of niet?

Wie in grote Britse restaurants en ketens een menukaart openslaat, ziet er vanaf nu de hoeveelheid calorieën per gerecht op staan. Een maatregel van de regering om obesitas tegen te gaan. In ons land is maar liefst 1 op 2 Belgen te zwaar en 16% zelfs obees: is die toevoeging aan de menukaart ook een goed idee voor bij ons of is er een betere graadmeter voor gezond eten? En wat met mensen met een eetstoornis in dit geval? Diëtisten Michaël Sels (UZA) en Sanne Mouha lichten toe.