Buiten eten vanavond met het warme weer? “Let op voor extra bacteriën op voeding”. FAVV deelt 7 tips om je eten niet te laten bederven

Zomers temperaturen vragen om gezellige etentjes in de buitenlucht. Jammer genoeg komen er samen met de hitte ook sneller ongewenste gasten over de vloer, zoals bacteriën en insecten. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) deelt daarom zeven tips om je lunch of diner zo veilig mogelijk te laten verlopen. “Zelfs hoe je je boodschappen doet, maakt al verschil uit voor hoelang je eten goed blijft bij warm weer.”

1. Juiste tas voor de boodschappen

Al tijdens de voorbereiding van het etentje kan je rekening houden met voedselveiligheid. Neem bij warm weer een koeltas mee naar de winkel, waarin bij voorkeur een koelelement zit, voor producten die koel bewaard moeten worden op weg naar huis.

2. Doe je boodschappen in de juiste volgorde

Loop tijdens je winkelbezoek eerst langs de rekken met niet-gekoelde producten en droge voeding. Passeer daarna pas langs de verse groenten en het fruit, om te eindigen bij het vlees, ​de vis of vleesvervangers. Koop tot slot je diepvriesproducten als laatste en plaats alle gekoelde producten in de koeltas, om alles fris en vers te houden. Extra tip: steek je groenten en fruit niet samen met vlees en vis om kruisbesmetting te vermijden.

3. Bewaar elk type voedingsproduct op de geschikte temperatuur

Neem na het winkelen de kortste weg naar huis en scherm je boodschappen af van de zon, want in de auto kan het ook heel warm worden. Let er daarbij op dat je voeding steeds koel gehouden wordt, zeker wanneer het heel warm is buiten. Zet je boodschappen ook meteen weg wanneer je thuiskomt en plaats de koele producten onmiddellijk in de koelkast of diepvries. De ideale temperatuur van je koelkast ligt tussen de 1° en 4° C. Die van je diepvriezer moet lager zijn dan -18° C.

Hieronder vind je een overzicht van de temperaturen voor elk type voedingsproduct en op welke plek in je koelkast je die het beste bewaart. De temperatuur in de koelkast is namelijk niet overal gelijk: meestal bevindt de koudste zone van je koelkast zich onderaan, net boven de groentelades. Opgelet: niet elke koelkast werkt op dezelfde manier. Een thermometer kan je helpen de correcte temperatuur af te lezen. De gewenste bewaartemperatuur staat ook op de verpakking van producten, dus vergeet die zeker niet na te kijken.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © FAVV

4. Bewaar voeding of restjes op een goede manier

Door afgesloten doosjes te gebruiken, voorkom je dat rauwe voeding en bereide maaltijden met elkaar in contact komen. Waarom is dit zo belangrijk? Rauwe voeding zoals groenten, fruit en vooral vlees en vis kunnen bacteriën bevatten. Tijdens het bewaren ervan kunnen deze bacteriën overgedragen worden naar andere voeding in je koelkast. Met een afgesloten verpakking zorg je ervoor dat dit niet gebeurt.

5. Let op de timing

Een etentje vraagt natuurlijk wat voorbereidingswerk. Vooral side dishes worden graag op voorhand klaargemaakt. Als je salades, pasta’s, vleesbereidingen of desserts op voorhand klaarmaakt, plaats deze dan meteen in de koelkast. Zo krijgen bacteriën alvast geen kans om zich te ontwikkelen.

Verder is het belangrijk om rauw vlees, rauwe kip en rauwe vis gescheiden te houden. Voor rauwe producten gebruik je telkens andere messen, vorken en snijplanken, of maak je ze na elk gebruik goed schoon. Vlees en vis die à la minute op de barbecue worden gebakken, haal je pas uit de koelkast net voordat je ze gaat grillen.

6. Wanneer zet je het eten best op tafel?

Natuurlijk wil je graag uitpakken met al het lekkers dat je hebt klaargemaakt voor je gasten. Maar let op, want zowel de warme temperaturen, bacteriën, ​ insecten en andere beestjes zouden je kookprestatie al snel teniet kunnen doen. Een koud buffet vul je daarom beter verschillende keren aan, in plaats van alles in één keer op tafel te zetten.

7. Wat doe je met de restjes?

Een etentje in de zomer draait vooral om gezelligheid en samenzijn. Vaak blijf je daardoor de hele middag aan tafel zitten, maar wat doe je ondertussen met het eten dat op tafel staat? Gerechten laat je best niet langer dan twee uur bij kamertemperatuur op tafel staan. Buiten is het nog warmer, dus is het aangeraden om na de maaltijd de restjes meteen te verzamelen en deze in afgesloten doosjes in de koelkast te plaatsen.

