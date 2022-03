BUDGETTIP. Met deze 3 no waste-recepten tover je restjes oud brood of kaas om in een nieuwe maaltijd

Panzanella met oud brood

Volledig scherm © Bram Debaenst

Klaar in 25 minuten.

Ingrediënten voor 4 personen

• 250 g kerstomaatjes

• 4 dikke snedes oud brood

• 1 rode ui

• 2 el rodewijnazijn

• 1 teentje knoflook

• 24 groene aspergepunten of 16 grote groene asperges

• 4 snackkomkommers

• bosje basilicum

• 20 g geraspte Parmezaanse kaas

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de kerstomaten in een ovenschaal, kruid met peper en zout en bedruppel met olijfolie. Zet ze 12 minuten in de oven. Scheur het brood in grove stukken en meng met 3 el olijfolie, peper en zout. Leg het brood op een met bakpapier beklede bakplaat en rooster het in de oven goudbruin in 10 minuten.

2. Pel en snijd de rode ui in partjes. Meng de partjes met de rodewijnazijn en een snuf zout. Zet even aan de kant. Roerbak de geperste look 1 minuut in olijfolie. Gebruik je grote asperges, snijd de harde onderkant dan weg en snijd elke asperge in stukken van 3 cm. Voeg de asperges toe aan de look en bak ze 4 minuten mee. Breng op smaak met peper en zout.

3. Snijd de snackkomkommers in plakjes. Bedruppel het brood met het vocht van de tomaatjes. Verdeel alle groenten en het brood over een mooie schaal. Bedruppel met extra olijfolie en werk af met het basilicum en de Parmezaanse kaas.

Tip: Nog oud brood over? Maal het tot fijne korrels en bak goudbruin in een droge koekenpan. Bewaar de kruimels in een goed afsluitbare pot. Zo heb je altijd paneermeel bij de hand.

Gevulde aardappelschillen met lamsgehakt

Volledig scherm © Bram Debaenst

Klaar in 45 minuten.

Ingrediënten voor 4 personen

• 8 bloemige, kleine aardappelen (of 4 grote)

• 200 g champignons

• ½ paprika

• 400 g lamsgehakt

• 1 tl komijnpoeder

• 1 tl paprikapoeder

• 2 el volle room

• 40 g mozzarella, geraspt

• 30 g oude kaas, geraspt

• 2 el fijgehakte peterselie

• 4 el volle yoghurt

• 4 lente-uitjes, in ringen

• olijfolie

• peper en zout

Zo ga je te werk

1.Boen de aardappelen schoon, droog ze af en prik ze rondom in met een vork. Gaar ze ongeveer in 12 minuten in de microgolfoven op de hoogste stand. Draai ze halverwege om. Wikkel ze vervolgens in aluminiumfolie en laat 10 minuten rusten.

2. Snijd de champignons in partjes en de paprika in blokjes. Roerbak de groenten 5 minuten in olie. Voeg het gehakt toe en bak rul. Kruid met het komijnpoeder, paprikapoeder, peper en zout.

3. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de gare aardappelen in de lengte door en hol ze voorzichtig uit. Meng het kruim van de aardappelen met het gehaktmengsel, de room, de twee kazen en de peterselie. Proef en breng eventueel verder op smaak met peper en zout. Vul er de uitgeholde aardappelschillen mee en leg ze in een ovenschaal. Zet 12 minuten in de oven.

4. Kruid de yoghurt met peper en zout. Werk de gevulde aardappelen af met de lente-uitjes en serveer met de yoghurt.

Tip: Met aardappelschillen maak je in geen tijd krokante chips. Dep de schillen na het wassen goed droog, bak ze in verschillende keren in olijfolie krokant en bestrooi ze met je favoriete kruiden.

Hummus van bloemkoolstronk, geroosterde bloemkool en kruidenolie

Volledig scherm © Bram Debaenst

Klaar in 60 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 3 l kippenbouillon

• 4 teentjes knoflook

• 6 takjes tijm

• 1 kleine bloemkool

• 1 tl komijnpoeder

• 1 tl korianderpoeder

• 400 g blik of bokaal kikkererwten

• 2 el tahini

• 60 ml citroensap

• 1 tl paprikapoeder

• bosje munt

• bosje peterselie

• bosje koriander

• 30 g pistachenoten

• 2 el granaatappelpitjes

• olijfolie

• peper en zout

Zo ga je te werk

1. Breng de bouillon met de drie gepelde lookteentjes en de tijm aan de kook. Snij de harde bladeren en de stronk van de bloemkool weg en snij in stukken. Leg de hele bloemkool, samen met de stukken stronk en bladeren, in de bouillon. Zet het deksel op de pan en laat op een zacht vuur 12 minuten koken.

2. Verwarm de oven voor op 200 °C. Giet de bloemkool en de stukken stronk af en laat de stukken even afkoelen. Leg de hele bloemkool op een met bakpapier beklede bakplaat. Bedruppel met olijfolie en kruid met het komijn- en korianderpoeder. Zet de bloemkool nog 30 minuten in de oven.

3. Doe de stukken stronk en bladeren, samen met de gespoelde kikkererwten, de tahini, 2 el citroensap, het resterende teentje look, het paprikapoeder, een flinke scheut olijfolie en 2 el warm water in een blender en mix romig. Kruid met peper en zout.

4. Mix 2/3de van de verse kruiden met 1 el pistachenoten, het resterende citroensap en 4 el olijfolie fijn. Voeg eventueel wat water toe. Kruid met peper en zout.

5. Schep de bloemkoolhummus op een mooi bord. Leg er de geroosterde bloemkool op en bedruppel met de kruidenolie. Bestrooi met de resterende fijngehakte kruiden, granaatappelpitjes en de resterende fijngehakte pistachenoten.

Tip: Je kan deze geroosterde bloemkool perfect als vegetarisch hoofdgerecht serveren, of er eventueel gegrilde kip bij geven.

Deze recepten van Sonja Peeters vind je ook in Nina-magazine van zaterdag 19 maart bij de HLN-weekendkrant.

Lees ook: