Broodje kip met crunchy cornflakes

“Zwarte koffie is de meest vervuilen­de soort koffie die we drinken, op één na”: hoe beperk je de schade zonder je shot cafeïne te schrappen?

Die ochtendkop zwarte koffie is misschien vriendelijk voor jouw humeur, maar net dat tikkeltje minder vriendelijk voor het milieu. Al is zijn romige broertje de cappuccino dat nog minder. Koffie heeft een grote impact op de planeet, maar dankzij vijf kleine zaken om op te letten, verzeker je die cafeïne wél van een plaatsje in de toekomst. Hoe drink je die koffie het best? En gebruik je dan bij voorkeur koffiebonen, -pads, of -capsules?

24 januari