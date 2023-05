Brood op restaurant voor de maaltijd? Geen goed idee, tenzij je het in deze volgorde of met deze andere dingen eet

Een mandje brood op tafel past perfect in het plaatje van een gezellige avond op restaurant of een goede start van de apéro. Maar wat doet het met je lichaam als je brood eet terwijl je wacht op de échte maaltijd? En kies je dan best voor brood met of zonder boter of olijfolie? Voedingswetenschapper Amandine De Paepe en leverarts Anja Geerts leggen uit.

Associeer je een overbelaste lever alleen met alcohol? Dan ben je nog niet helemaal up-to-date. Ook koolhydraten kunnen deze natuurlijke detoxmachine uit evenwicht brengen. Dat is wat voedingswetenschapper Amandine De Paepe aan het licht brengt in haar nieuwe boek, ‘Er ligt meer op je lever dan je denkt’. Opmerkelijk: daarin bekritiseert ze brood eten voor de maaltijd op restaurant. “Dit zou je lever overbelasten en zo – bij de doorsnee persoon die niet genoeg beweegt – leiden tot een continue suikerdrang, een moeilijke vetverbranding en dipjes in je energiepeil, om maar een paar typische kwaaltjes te noemen”, stelt de experte. Klopt dat ook?

“Er bestaan twee soorten koolhydraten: enkelvoudige en complexe suikers”, legt maag-darm-leverarts Anja Geerts uit (UZ Gent), wanneer we haar vragen om een reactie op deze uitspraak. “De enkelvoudige suikers zitten in wit meel en doen je bloedsuikerspiegel heel snel stijgen. Wanneer je dus wit brood, witte rijst of witte pasta eet, krijg je een piek in je bloedsuikerspiegel. Insuline uit je pancreas brengt het niveau snel weer omlaag, waardoor je na één of twee uur alweer honger hebt.”

Wat is de impact van wit brood eten op je lichaam?

Eén keer wit brood eten is niet schadelijk voor je gezondheid, maar het kan wel een ongezond voedingspatroon in stand houden. “Na wit brood te eten, zal je snel opnieuw honger krijgen. En wanneer je pancreas de hele dag lang insuline moet afgeven, raken op lange termijn je lichaamscellen ongevoelig voor insuline. De insuline zal dan minder goed werken, waardoor je bloedsuikerspiegel hoog blijft en diabetes type 2 kan ontstaan. Dat proces speelt een sleutelrol in leververvetting, de meest voorkomende chronische leverziekte. 25 tot 30 procent van de Belgische bevolking lijdt daaraan, als gevolg van een ongezonde levensstijl met onvoldoende beweging en te veel snelle suikers. Leververvetting kan leiden tot leververlittekening en uiteindelijk, na 20 of 30 jaar, tot levercirrose en een verhoogd risico op leverkanker. Dat is het verband tussen ongezonde voeding en schade aan de lever.”

Quote Je kan eerst iets met vezels eten. Eet daarna pas het brood. Of als je toch met brood wil beginnen, pak het dan slim aan en doe er een bron van vet bij, zoals boter of olijfolie. Amandine De Paepe

Waarom is brood voor de maaltijd (g)een goed idee?

“Er bestaat niet zoiets als een ‘leversparend’ dieet”, concludeert dr. Geerts. “Koolhydraten heb je nodig om inspanningen te leveren. Gezonde en gevarieerde voeding – waarbij je kiest voor complexe koolhydraten uit volkorenbrood of -pasta, groente en fruit – maken het verschil.” Toch zijn er enkele tips die de fluctuaties beperken. Amandine De Paepe legt uit: “Je kan bijvoorbeeld eerst vezels eten. Met een groentesoepje als voorgerecht zal de piek in je bloedsuikerspiegel kleiner zijn. Eet daarna pas het brood. Of als je toch met brood wil beginnen, pak het dan slim aan en doe er een bron van vet bij, zoals boter of olijfolie. Ook dat stabiliseert je bloedsuikerspiegel meer.” Ook Dr. Geerts bevestigt dat.

Ook het soort brood waar je voor de maaltijd al van smult, maakt verschil. “Volkorenbrood zorgt ervoor dat je niet snel terug zal willen eten”, legt dr. Geerts uit. Amandine De Paepe vult aan: “Een mandje met volkorenbrood speelt dus in het nadeel van het restaurant – en ook in jouw nadeel – want je zal geen plaats meer hebben voor een dessert of voor de maaltijd die nog moet volgen.” Alleen als je wit brood at, zal je nog een gaatje hebben. Lekker is het dus zeker wel, al is het geen goed idee hier elke dag een gewoonte van te maken.

