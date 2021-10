Brood bij de bakker wordt duurder: met het advies en de recepten van onze topbakker ga je thuis zelf aan de slag

The Guardian prijst Belgische speculoos als “de kersttrend voor dit jaar”

14 oktober Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën, kandijstroop, rijsmiddel, sojabloem, zout en kaneel. Ziedaar de bescheiden ingrediëntenlijst van de Lotus-speculoos. En toch is het koekje waanzinnig populair. Vooral in het Verenigd Koninkrijk zijn ze er verzot op: The Guardian noemt het zelfs dé kersttrend voor dit jaar.