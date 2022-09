Broccoli-preisoep met mosterd en knapperige ham

“Met een blok tofoe ga je een vleeseter niet overtuigen, wél met gehakt”: Paul Florizoone legt uit hoe je makkelijk meer veggie kookt

Overal wordt opgeroepen om minder vlees te eten, maar wie zijn stuk vlees gewend is op zijn bord weet niet altijd hoe dat precies aan te pakken. “Gewoon doen", is het simpele advies van Paul Florizoone die in 1996 als één van de voorlopers al Greenway oprichtte. “Om vleeseters mee te krijgen, moet je er in de eerste plaats voor zorgen dat het gerecht echt lekker is.” Hoe pak je dat simpel aan? Hij deelt gouden tips en vier exclusieve recepten om makkelijk meer veggie te koken.

22 september