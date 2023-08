Last van fruitvliegjes? Zo krijg je ze écht weg uit je huis: “Sprays zijn overbodig”

Het lijkt weer volop fruitvliegjesseizoen. De diertjes zijn vaak niet weg te slaan bij de vuilnisbak of rond de fruitschaal. Maar waar komen ze altijd vandaan? Patrick Callaerts (KU Leuven) werkt al bijna zijn hele carrière lang met fruitvliegjes en geeft uitleg. “In de zomer is er een explosieve groei in hun populatie.” Gelukkig bestaan er simpele manieren om de gevleugelde insecten te bestrijden.

“Er bestaan verschillende soorten fruitvliegjes”, steekt Patrick Callaerts van wal. Hij is moleculair bioloog en verantwoordelijke van het Laboratorium voor Gedrags- en Ontwikkelingsgenetica van de Katholieke Universiteit Leuven. “De meest bekende is Drosophila melanogaster. Die soort is een genetisch modelorganisme waar onderzoekers al meer dan honderd jaar onderzoek op doen. Het heeft een belangrijke impact op ons inzicht in de mens. Dat onderzoek gaat van begrijpen hoe onze ogen en hersenen zich ontwikkelen, tot wat de erfelijke basis van ziekten is. Wij gebruiken ze nu vooral voor onderzoek rond metabolisme.”

Op de composthoop in je tuin zitten nog verwante soorten die ook eitjes leggen op rottend materiaal. “Recent duikt Drosophila suzukii op in onze streken. Dat is een exotische plaagsoort. De vrouwelijke vliegjes leggen hun eitjes op rijpend fruit, wat voor problemen zorgt in onder andere de kersenteelt. Fruittelers en onderzoekers zijn volop op zoek naar manieren om die soort te bestrijden.”

Dankzij hun goed ontwikkeld reukorgaan ruiken fruitvlieg­jes al van ver waar er iets interes­sant voor hen ligt. Patrick Callaerts (KU Leuven), moleculair bioloog

Hoe komt het dat fruitvliegjes vaak de enige vliegjes zijn die je in huis hebt?

“De fruitvliegjes die we kennen als de vervelende beestjes rond de fruitschaal of vuilbak, verkiezen gisten die op fermenterend materiaal groeien. Zeker fruit dat bij een klein beetje schade al begint te rotten, zoals perziken of aardbeien, trekt ze aan. In de zomer is er een explosieve groei in hun populatie. De vliegjes komen heel snel binnen. Dankzij hun goed ontwikkeld reukorgaan ruiken ze al van ver waar er iets interessant ligt voor hen. Bij warmere temperaturen gaat het nog sneller. De deur staat dan ook al eens vaker open.”

Niet alleen fruit vinden fruitvliegjes interessant. “Alles wat rijk is aan gist of waar snel gisten op kunnen groeien, zal fruitvliegjes aantrekken. Denk bijvoorbeeld aan een leeg flesje van een sterk bier als Duvel, of een bodempje rode wijn. Rottende groenten trouwens ook, maar in mindere mate. Over andere voedingsproducten moet je je geen zorgen maken, hoewel die natuurlijk wel gewone huisvliegen kunnen aantrekken.”

Wat werkt het best om fruitvliegjes te bestrijden?

“De simpelste oplossing is om te voorkomen dat er iets in huis ligt dat fruitvliegjes aantrekt. Eet fruit bijvoorbeeld op voor het overrijp is. Daarnaast is een vliegenstrip, een vliegenval uit klevende tape, ook erg efficiënt. Of je koopt of maakt een valletje. Een fruitvliegval op basis van wijnazijn, water en een druppeltje afwasmiddel is heel efficiënt. In Frankrijk heten fruitvliegjes “mouches du vinaigre”, azijnvliegjes dus. Het druppeltje zeep voorkomt dat de vliegjes blijven drijven op het oppervlak van de vloeistof. Het doorbreekt de oppervlaktespanning, waardoor ze zinken in plaats van langs de rand terug uit de val te klauteren. Zet de val daarnaast dicht genoeg bij de vliegjes en ververs de inhoud regelmatig. Chemische bestrijdingsmiddelen als sprays zijn overbodig.”

