GETEST. Diëtiste keurt groente- en fruitchips en geeft zelfs een 2/10: “Heb je zin in chips, eet die dan in plaats van dit misleidende product”

Met deze kleine aanpassin­gen maak je zo een gezonde variant van je favoriete snack

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen. Vandaag: We leren dat comfortfood ongezond is, maar dat hoeft niet altijd. Sorbetijs is bijvoorbeeld even lekker en bevat minder calorieën dan het klassieke roomijs. En zo deelt diëtiste Sanne Mouha nog meer tips om verantwoord te snacken.

25 maart