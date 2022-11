Chef Luc Bellings proeft 15 verschillende purees uit de supermarkt en deelt een 2/10 én een 10/10 uit: “Smeuïge en romige puree”

België scoort hoog in de top 100 beste groenteres­tau­rants: Michaël Vrijmoed is vierde beste groente­chef ter wereld

We’re Smart® World lanceerde op 8 november zijn jaarlijkse top 100 beste groenterestaurants ter wereld. 20 daarvan zijn Belgisch, dat is eentje meer dan vorig jaar. Restaurant Vrijmoed blijft het beste in België, maar zakt wel één plekje naar de vierde plaats wereldwijd. Restaurant Amaranth in Merelbeke met chef Pieter-Jan Lint krijgt de Discovery award voor beste nieuwkomer. Ontdek hier welke Belgische restaurants verder in de prijzen vielen.

9 november