Shortribs of pulled pork: hoe bak je varkensvlees het best op de barbecue? Topslager Hendrik Dierendonck geeft advies

Recept Maak heerlijke appelcake met een gerimpelde appel

26 juli Zijn de appels op je fruitschaal gerimpeld of hebben ze lelijke plekken? Niet weggooien. Je kunt er appelmoes van maken of cake. Als ze in een cake zitten, merk je niets van zijn rimpeltjes. Eigenlijk is zo’n overschotje juist een goed excuus om iets lekkers te bakken.