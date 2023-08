Blokjes, bollen of crushed ice: welk ijs kies je best voor jouw cocktail?

Een cocktail of mocktail, het kan heerlijk verfrissend zijn. Je hebt ze ook in verschillende smaken. Maar één ding zal je er altijd in aantreffen: ijs. Iets waar de meeste mensen niet meteen aandacht aan besteden. “Nochtans is het juiste ijs kiezen belangrijker dan je zou denken”, aldus bartender Jules Verlinden van De Nieuwe Haan in Diest.

Jules Verlinden kroonde zich in maart tot Belgische kampioen in de Tio Pepe Challenge cocktails shaken. Op de vraag of je nu best voor ijsblokjes, ijsbollen of crushed ice kiest, bestaat volgens de expert geen eenduidig antwoord. “IJs dient uiteraard om een cocktail af te koelen. Het kan daarnaast ook het drankje verdunnen of verwateren. Bij de ene cocktail is dat meer wenselijk dan bij de andere. Het type ijsblokje dat je gebruikt, bepaalt in welke mate dat gebeurt.”

Als bartender wil je controle over het ijs, zodat je weet hoeveel verwatering er plaatsvindt. “Niet elk ijsklontje is hetzelfde”, weet Jules. Crushed ice smelt sneller en gebruikt hij voornamelijk om de cocktail af te werken. “Voor cocktails waar je een trage en beperkte verwatering wil, zoals een negroni, raad ik aan om grote blokjes of bollen te gebruiken. Zo koel je het drankje maximaal terwijl je het zo weinig mogelijk aanlengt met water.” Bij een tonic kiest Jules voor gewone bollen of blokken. Voor shakes opteert hij altijd voor blokjes.

Om de verwatering van de ijsblokjes tegen te gaan, plaatst Jules ze in de vriezer bij een temperatuur van -20 °C, nadat hij ze uit de ijsmachine heeft gehaald.

Welk ijs voor welke cocktail?

Maar hoe weet je nu welk ijs je best voor welke cocktail gebruikt? “In grote lijnen bestaan er negen standaardcocktails, waar alle andere cocktails van zijn afgeleid of op gebaseerd. Wie er echt alles over wil weten en de juiste keuzes wil maken, raad ik aan om het boek ‘Liquid Intelligence: The Art and Science of the Perfect Cocktail’ te lezen. Maar wanneer je vrede neemt met een basisresultaat, kan je met gewone ijsblokjes eigenlijk weinig fout doen.”

