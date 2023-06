Blijft zelfs het zachtste fruit langer goed dankzij deze uitvinding?

Nooit meer rotte mango’s of perziken die na enkele dagen in moes veranderen: die droom zou weleens werkelijkheid kunnen worden. Het magische wapen? Een zakje met plantenextracten van het Indische bedrijf GreenPod Labs. Hoe werkt het? En vanaf wanneer kunnen we het testen?

Een derde van het wereldwijd geteelde voedsel komt niet op ons bord terecht. Al dat eten dat uiteindelijk in de vuilbak belandt heeft een oppervlakte ter grootte van Rusland nodig om geproduceerd te worden. En als voedselverspilling een land was, zou het de derde grootste vervuiler ter wereld zijn, na China en de Verenigde Staten. De impact ervan is zo groot, dat wetenschappers een oplossing voor voedselverspilling zelfs naar voor schuiven als de sleutel om onder de twee graden klimaatopwarming te blijven.

Voedselverspilling in de hele keten

Het vinden van die oplossing wordt niet makkelijk. Voedselverspilling is namelijk een veelkoppig monster. Iedereen in de keten van boer tot bord verspilt wel eens wat. Consumenten verliezen voedsel uit het oog, supermarkten kopen soms te veel in, landbouwers krijgen hun te kleine of kromme groenten niet verkocht … Al die aparte situaties hebben hun eigen oplossingen nodig. En om het helemaal ingewikkeld te maken, werkt voedselverspilling in het rijke Westen ook nog eens helemaal anders dan in ontwikkelingslanden. Bij ons gooien consumenten meer weg, terwijl in ontwikkelingslanden meer voedsel verloren gaat tijdens de productie en distributie. Daar zijn koelkasten immers lang niet zo vanzelfsprekend als hier.

De stoffen die we uit planten zelf konden halen, activeren het verdedi­gings­me­cha­nis­me van groenten en fruit. Deepak Rajmohan, GreenPod Labs

Is dit de oplossing om alle voeding langer vers te houden?

De twee Indische ondernemers Deepak Rajmohan en Vijay Anand bedachten een oplossing om misschien wel overal in de voedselketen te gebruiken. Met hun bedrijf GreenPod Labs ontwikkelen ze kleine zakjes die de houdbaarheid van groenten en fruit 40 tot zelfs 60 procent verlengen. Hun uitvinding, die een beetje doet denken aan die silicazakjes in je handtas, houdt mango’s wel twaalf dagen goed buiten de koelkast en druiven tien dagen. En dat in het hete klimaat van India. Hoe dat werkt? Rajmohan legt het uit.

“Planten hebben een immuunsysteem, net als mensen”, begint hij. “Als een plant in de natuur aangevallen wordt door een insect of een ziekte, dan zendt die signalen uit naar nabijgelegen planten. Als reactie daarop wapenen zij zich tegen de aanvaller van hun buur. Wij haalden zo’n signaalstoffen uit planten, maakten er een poeder van en staken dat in een zakje, de GreenPod Labs. Die activeert het verdedigingsmechanisme van groenten en fruit, waardoor ze sterker worden en blijven.”

Volledig scherm Greenpod labs © x

Hoe werkt het?

Elke groente- en fruitsoort heeft zijn eigen extractenmix nodig, afgestemd op zijn typische manier van rotten. “Mango rot bijvoorbeeld vaak aan de stengel en wordt zacht”, legt Rajmohan uit. “Wij ontdekten dat je dat kan tegengaan door de celwanden van de schil te versterken. In onze GreenPod Labs voor mango’s zitten dus stoffen die aan die vrucht signaleren dat hij zijn schil moet verstevigen. Druiven worden dan weer vaker slecht door schimmels en uitdroging. Die hebben andere signaalstoffen nodig.”

We moeten ervoor zorgen dat onze oplossin­gen niet alleen in ons labo werken, maar ook in andere omstandig­he­den, regio’s en temperatu­ren. Deepak Rajmohan, GreenPod Labs

Rajmohan doet het simpel klinken, maar er schuilt heel wat ingewikkeld onderzoek achter de zakjes. De wetenschap achter het afweermechanisme van planten bestaat al twintig jaar, maar tot nu toe focusten onderzoekers zich op levende planten. GreenPod Labs is de eerste die het mechanisme in kaart brengt voor geoogste producten. Dat omvat heel wat uitdagingen, aldus Rajmohan. “We moeten niet alleen ontdekken welke natuurlijke processen plaatsvinden in planten en hoe we ze kunnen nabootsen, we moeten dat ook onderzoeken bij verschillende variëteiten binnen die soorten. Zo worden er wereldwijd vele tientallen variëteiten van mango’s gegeten. Tenslotte zorgen we ervoor dat onze oplossingen niet alleen werken in ons labo, maar ook in andere omstandigheden, regio’s en temperaturen.”

Volledig scherm Deepak Rajmohan en Vijay Anand © x

Hoeveel kost dat?

Een zakje GreenPod Labs beschermt twintig kilogram groente of fruit. De kost varieert, afhankelijk van de soort: prijzen liggen tussen de 1,20 euro (voor mango’s) en 23 cent (voor tomaten). Die prijzen wegen volgens Rajmohan zeker op tegen de investering in koelcellen en bijbehorende energiekosten.



De Indische start-up ontwikkelde op dit moment al GreenPod Labs voor twaalf soorten gewassen en is nog lang niet uitgespeeld. Rajmohan en zijn team focussen zich nu op nieuwe groente- en fruitsoorten, daarna staan granen en zaden op de planning. In de toekomst hopen ze zelfs dierlijke producten zoals zuivel en vlees en bewerkt voedsel zoals brood langer houdbaar te kunnen maken.

Wanneer kunnen we dit zelf testen?

Voor Europa is het voorlopig nog toekomstmuziek, net als het verschijnen van GreenPod Labs in Europa. Daar heeft het bedrijf zijn redenen voor. “We willen een zo groot mogelijke impact hebben. Daarom plannen we na de verovering van India onze expansie eerst in Aziatische en Afrikaanse ontwikkelingslanden. Daar is vaak geen koeling of andere technische infrastructuur om voedsel goed te bewaren, dus is de nood er hoger.” Al vertelt Rajmohan dat hij wel al heel wat telefoontjes kreeg van (onder meer Belgische) bedrijven.



We moeten de zakjes dus nog niet meteen in onze fruitmand te verwachten. Daar speelt misschien ook wel de afwachtende houding van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) in mee. Het agentschap laat weten dat er nog maar weinig geweten is over de zakjes en hun inhoud. Wij zullen bederfelijk voedsel dus nog even op tijd moeten opeten of in de koelkast bewaren.

