Bioboer Nico (44): “Niet de hele wereld voeden? Kijk eerst naar voedselverspilling”

Waarin verschilt biologische landbouw van klassieke landbouw? Bioboer Nico Vandevannet (44) maakte van de klassieke veehouderij van zijn grootouders een moderne bioboerderij en gelooft rotsvast in zijn manier van werken. “Van alle problemen waar ze in de gewone teelt mee kampen, hebben wij veel minder last.”

Het is gezond, puur, goed voor het milieu en gewoon goed op lange termijn: vandaag vinden steeds meer bewuste eters de weg naar bio. Biologische groenten en fruit vind je in de supermarkt, op de markt in het dorp of gewoon bij de boeren zelf – een kortere keten kan haast niet. En met die toenemende populariteit is bioboer Nico blij. Zijn biologisch landbouwbedrijf De Levende Aarde in Hertsberge (bij Oostkamp, red.) was ooit een klassieke veehouderij. Maar vandaag worden er elke dag uitsluitend groenten en fruit biologisch geteeld, met grondwitloof als handelsmerk.

De natuur krijgt vrij spel

“Sinds 1999 hebben we alleen nog groenten en fruit. We telen zo’n 40 soorten groenten op 6 hectare zandgrond. Paksoi, broccoli, bloemkool, grondwitloof, kervel, peterselie … Allemaal biologisch: we gebruiken geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen want deze zijn niet toegelaten, en we ploegen de grond nooit om. Zo blijft het organisch materiaal in de toplaag, waar het bodemleven zijn voedingsstoffen uit haalt. De natuur mag bij ons haar gang gaan – want de mens wil soms te snel ingrijpen. Paarden ploegen de landbouwgrond al sinds mensenheugenis, zeg je? Dat klopt, maar hoe dieper je de bodem losmaakt, hoe meer storende lagen je creëert en hoe meer je kapotmaakt.”

Nico maakt graag de vergelijking met de vruchtbare grond in het bos. “Die wordt nauwelijks bewerkt en toch groeit er iets, het hele jaar door. Merkwaardig, toch? Als landbouwer volg ik die filosofie. Een bos springt veel efficiënter om met de natuurlijke hulpbronnen die het voorhanden heeft. Uit het bovenste bladerdek, zo’n 5 cm dik, wordt voeding gehaald: puur organisch materiaal, goed voor het natuurlijke verweersysteem van je bodemleven. Daarom is het zo belangrijk om de grond zoveel mogelijk met rust te laten. Door de natuur haar ding te laten doen, vergroot je de weerstand en robuustheid van je gewassen.”

Volledig scherm Bioboer Nico Vandevannet © allesoverbio.be

Preventief werken

Vandevannet werd opgeleid volgens de principes van de klassieke landbouw en kent daarom ook de pijnpunten. “Het klassieke systeem botst op zijn limieten. Er wordt vooral gedacht vanuit plaagbestrijding, denk aan luizen of schimmel. Pas als het probleem zich voordoet, wordt er ingegrepen. In de biologische landbouw werken we preventief. Belangrijk is om de draagkracht en het recuperatievermogen van de bodem te ondersteunen. Zo gebruiken we robuuste rassen, die zijn van nature uit beter bestand tegen allerlei plagen en ziektes. Ook doen we aan teeltrotatie, we schuiven ieder jaar de gewassen door op de percelen, om de bodem vitaal en vruchtbaar te houden”.

Korte keten

En dat resulteert vaker in een goede oogst. Al wat geplukt wordt op Nico’s velden, is te koop in de boerderijwinkel en op de markt. “We zetten sterk in op die korte keten. Puur smaakt het lekkerst, zo simpel is het. Soms hoor ik: de biolandbouw kan niet de hele wereld voeden. Akkoord, maar ik denk dat vooral voedselverspilling een probleem is. Misschien moeten we al eens beginnen met kromme komkommers of wortels niet zomaar weg te gooien? Of meer eten met de seizoenen mee? Dan zijn groenten het lekkerst van smaak én goedkoper.”

En de prijs?

“Dat bio altijd duurder is, is een grote misvatting. Wij vragen wel een eerlijke prijs voor het werk van de boer. Het gaat er mij ook vooral om dat kwaliteitsvolle producten hun prijs mogen en moeten hebben. Dat er bijna elke marktdag rijen volk staan aan te schuiven voor ons kraam, stemt me hoopvol.”

