Binnenkijken in de koelkast van Evelien (33) en Pieter-Jan (33): hoe vullen zij hun eetbudget in? “We maken een weekmenu om niets te verspillen”

Elk gezin vult de vraag ‘wat eten we vandaag’ anders in. HLN Eten kijkt wekelijks in de koelkast en de portemonnee van één familie om te zien wat hun eetbudget en -gewoontes zijn. Deze week is het de beurt aan Evelien (33), Pieter-Jan (33), hun dochtertje Livia (1) en hond Elli. Ze eten zoveel mogelijk plantaardig en proberen hard te letten op voedselverspilling. Hoe pakken ze hun budget aan? “Door een weekmenu te maken, kopen we geen overbodige producten.”