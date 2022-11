Bijna 50% van de Belgen heeft een te hoge cholesterol: diëtiste scheidt 9 feiten van fabels om er met de juiste voeding vanaf te geraken

Groentekok test 16 kant-en-kla­re soepen uit de supermarkt en buist bijna de helft: "Dit is echt een chemische mix”

Nu het weer kouder wordt buiten, is het tijd voor een soepje om binnen bij op te warmen. Vaak grijpen we door tijdsnood of gemakzucht naar kant-en-klare varianten uit de supermarkt. Maar smaken deze even lekker als zelfgemaakte soep? Groentekok Frank Fol proeft 16 verschillende soepen binnen vier categorieën: tomaten-, kervel-, asperge- en groentesoep. “Dit lijkt meer op een brij dan op soep.”

