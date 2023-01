Biersommelier test 9 alcoholvrije bieren en is aangenaam verrast: “Dit merk toont de rest hoe het moet”

Rik (41) is alleen­staan­de papa van 2 kinderen en geeft zo'n 93 euro per week uit aan eten, hoe pakt hij dat aan?

De wekelijkse boodschappen doen we allemaal, maar stap binnen in eender welke keuken en je zal zien dat de inhoud van de koelkast altijd verschilt. HLN Eten bezoekt elke week één gezin dat vertelt wat hun eetbudget en -gewoontes zijn. “Vroeger kookte mijn ex-vriendin vooral, dat was nogal aanpassen als ik het plots alleen moest doen”, vertelt alleenstaande papa Rik (41). Hoe slaagt hij er vandaag in om op zichzelf het eetbudget en de tafel te vullen?

19 januari