Biersommelier selecteert de 10 beste West-Vlaamse bieren: “Achter dit sobere flesje gaat een iconisch bier schuil”

Chorizo in paella & 6 andere klassieke gerechten die we verkeerd klaarmaken

20 juli Chef-kok Jamie Oliver kreeg kritiek over zich heen omdat hij in een klassieke Spaanse paëlla stukjes chorizo verwerkte. Heiligschennis, zo vonden enkele beledigde Spanjaarden. Maar wist je bijvoorbeeld dat we strikt genomen ook geen kip in een Caesar salade mogen verwerken? 7 "klassiekers" die we waarschijnlijk al altijd verkeerd klaarmaken.