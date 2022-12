Biersommelier proeft 10 bieren en legt uit voor welke bierfan deze geschikt zijn als cadeau: “Vergeet ook zeker geen winterbieren!”

Als jouw vader, moeder, nonkel of tante een grote bierliefhebber is, dan is een geschenkmand vol bier een perfect kerst- of nieuwjaarscadeau. Maar hoe stel je zo’n pakket voor een kenner samen? Of hoe kies je in de winkel het juiste bierpakket? Onze biersommelier Sofie Vanrafelghem deelt 6 zaken om op te letten én 10 bieren die elke bierdrinker graag in zijn cadeau terugvindt. “Geslaagde biermand bevat een breed gamma aan diverse aroma’s.”