“Bierliefhebbers moeten hier zeker ook eens aankloppen”: 6 gloednieuwe restaurants waar je in 2022 geweest moet zijn

Corona of niet, ook dit jaar openen er weer nieuwe restaurants die je niet gemist wil hebben. Van een buurtplek voor ongedwongen ontmoetingen tot een avondje boordevol verwennerij: deze horecazaken zet je best op je wenslijstje voor 2022.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ogst Deli, Hasselt

Volledig scherm Sébastien Wygaerts en Diederik Herbots van Ogst Deli bieden binnenkort heerlijke schotels aan in hun comptoir. © Ogst Deli

Concept: Ogst Deli is de kleinschalige traiteur van de gelijknamige sterrenzaak in Limburg. In december is de zaak van start gegaan met droge voeding, dranken en afhaalmenu’s voor de feestdagen, maar vanaf januari gaat Ogst Deli er voluit voor als comptoir met uitnodigende schotels waaruit dagverse bereidingen en salades worden geschept.

Wie: Ogst Deli is het idee van chef Sébastien Wygaerts en sommelier Diederik Herbots. De dagelijkse leiding laten ze over aan Ute Dillen die al 3,5 jaar met en voor hen werkt.

Op het menu: Op de kaart van Ogst Deli prijken hartige bereidingen als aardpeer met gekonfijte citroen, kleurrijke seizoenssalades, maar ook Belgische klassiekers als varkenswangetjes met pequillo en hespenrolletjes met puree. Voor 15 euro p.p. slaag je erin om een evenwichtige lunch of gevarieerd diner samen te stellen. Ook quiches en kazen zijn in het assortiment opgenomen.

Leuke extra: Diederik en Sébastien zijn architectuurliefhebbers en trekken de brutalistische lijn van hun restaurant ook door in het design van hun deli. Verwacht je aan natuurlijke materialen en een minimalistische esthetiek die het shopplezier enkel vergroten.

• Ogst Deli

• Ridderportmanstraat 6, 3500 Hasselt

• Tel +32 11 413 813

• Opening voorzien in januari 2022

• Gesloten op zondag, maandag en feestdagen

Nightshop, Brussel

Volledig scherm Nightshop is géén nachtwinkel, maar een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. © Nightshop.brussels

Concept: Deze plek zou je net zo goed kunnen ontdekken in Berlijn. Nightshop is in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden géén nachtwinkel maar de thuisbasis van een koffiebranderij, wijnwinkel en -bar met vintage uitstraling. Een noemer plakken de initiatiefnemers liever niet op hun idee. Als buurtplek wil Nightshop het ongedwongen samenkomen vieren met een goed glas en een uitgepuurd bord.

Wie: Jens Crabbe van koffiebranderij MOK en diens vriendin Jocasta Allwood zijn de initiatiefnemers van Nightshop als creatief atelier voor hun culinaire passies. Vooral de Londense Jocasta gaf de voorzet tot wijnwinkel en -bar omdat zij zich als grafisch designer al langer in die wereld verdiept met het vormgeven van wijnetiketten en -posters.

Op het menu: Volgens het deli-principe zal je hier biodynamische of natuurwijn voor thuis kunnen kopen, maar ook ter plekke iets uit de koelkast kunnen proeven. Bierliefhebbers moeten hier zeker ook eens aankloppen, want Jens biedt een uitgebreide selectie aan van geuze, lambiek en bier van spontane gisting. Op de kleinschalige eetkaart tref je naast biologisch zuurdesembrood ook een handvol daggerechten aan. Hier eet je wat de pot schaft, maar met eerlijke bereidingen van ajuintaart of dubbel gegaard lam is dat geen straf.

Leuke extra: Jocasta en Jens hebben al enkele events met gastchefs en wijnmakers achter de rug en zullen dat concept ook in 2022 verder uitrollen.

• Nightshop

• Vlaamse Steenweg 176, 1000 Brussel

• Opening voorzien in januari 2022

• Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

Monroe, Antwerpen

Volledig scherm Chef Lander met zijn signatuurdessert, een chocolade soufflé. © Monroe

Concept: Bar & bistro Monroe op de Antwerpse Gentplaats heeft niets met Marilyn Monroe vandoen. Monroe is een bekende Schotse voornaam en niet toevallig de stamvader van Monroe’s bedenker Kasper Stuart. Hier waai je net zo goed binnen voor een doordeweekse pint als voor een avondje boordevol verwennerij.

Op het menu: De kaart van Monroe leest als een moderne smeltkroes met onder meer een uitgebreid oestermenu, steak tartaar, moule à la crème, Schotse clam showder (een witte soep met licht gerookte schelvis), Zuid-Amerikaanse invloeden en groentegerechten. Denk in dat laatste geval aan ingelegde rammenas met gnocchi, bouillon van kombu en verse schorseneren. Het signatuurdessert van het huis wordt een chocolade soufflé die dankzij de patissierervaring van chef Lander extra de moeite waard is. Ook cocktails doen het hart van Monroe sneller slaan met ultraklassiekers als gimlet (gin en limoensap), clover club (gin, framboos, citroensap en eiwit) maar ook met eigen variaties. Daarnaast krijgen champagnes en bieren (zowel van de tap als op fles) evenredige aandacht met een mooi gecureerde selectie.

Wie: Kasper Stuart en Danyelle Van Thoor werken graag met vertrouwde en getalenteerde gezichten; alle gerechten in Monroe zijn bedacht en uitgevoerd door Lander Hanskens Maldonado en achter de bar tref je Yuni Herremans aan. Als gouden duo zijn Kasper en Danyelle inmiddels aan hun 25ste zaak toe en zijn ze in 2022 evenveel jaar actief in de horeca.

Leuke extra: Voor het design werken Kasper en Danyelle samen met Kurt Hereygers die designtechnisch voor een fijne verbinding tussen binnen en buiten zorgt. Zo is het uitgebreide terras op de Gentplaats in alle seizoenen een troef.

• Bar & bistro Monroe

• Gentplaats 1, 2000 Antwerpen

• Tel +32 3 248 95 95

• Opening voorzien op 12 januari 2022

• Gesloten op maandag en dinsdag

Elders, Gent

Volledig scherm Tom Pauwelyn kookt in Elders op het ritme van de seizoenen. © Pieter D'Hoop

Concept: In een voormalige apothekerij bij Gent-Noord kan je voortaan culinair aan je trekken komen. Vooraan Elders ben je zonder reservatie welkom voor een glas of een gerecht van de dag. Bij de keukentoog en in het restaurantgedeelte achteraan wordt er een creatieve productkeuken (50 euro p.p.) geserveerd. Ook het interieur baadt in een open, spontane en volkse sfeer.

Wie: Tom Pauwelyn en Romy Deconinck zijn geen onbekende namen in de restaurantscene. Zo gaven ze in het verleden samen kleur aan De Superette en Alberte. Tom is de baas in de keuken, Romy zorgt voor de glimlach in de zaal én een avontuurlijke wijnselectie.

Op het menu: Tom kookt speels en vrij volgens het ritme van de seizoenen en schenkt daarbij graag aandacht aan zijn groentenbereidingen. In het restaurantgedeelte zal hij naast het reguliere menu met vlees en vis ook een 100% vegetarisch menu serveren.

Leuke extra: De zondagse markt op het van Beverenplein bracht Tom en Romy op het idee om een brunchformule uit te denken. Zo voorziet Tom wekelijks een koffiekoek van het huis, maar je kunt hier evengoed binnenwaaien voor een koffie, een roereitje met garnalen of decadent slurpen van enkele oesters met bloody mary. Vooraan is er zelfs een dj-booth die op zondag garant staat voor een extra portie sfeer.

• Elders

• Edmond van Beverenplein 16, 9000 Gent

• Opening voorzien in maart 2022

• Gesloten op zondagavond, maandag en dinsdag

Repasse, Antwerpen

Volledig scherm Twee schoolvrienden, Loewy Claeys en Davey Van Lierop brengen comfortfood op de site van brouwerij De Koninck. © Repasse

Concept: Bistro Repasse wordt in 2022 nieuw toegevoegd aan de Antwerpse site van brouwerij De Koninck. De keuken blijft trouw aan een klassieke Franse basis, maar in een swingende en toegankelijke stijl. Zo worden heel wat bereidingen à la minute aan tafel afgewerkt en komt het zaalteam vlot langs om bij te serveren.

Wie: Aan het roer van Repasse staan twee schoolvrienden die elkaar leerden kennen op de hotelschool Piva, waar ze ontdekten dat ze een voorliefde voor gastvrijheid en heerlijk tafelen deelden. Loewy Claeys stuurt de keuken aan en Davey Van Lierop richt zich op het ontvangen van de gasten.

Op het menu: Comfortfood. Denk aan allemansvrienden als garnaalkroket, toast champignon, een halve kip aan het spit, sliptongetjes, profiteroles of flan caramel. Vloeibaar wordt er ingezet op bieren van ’t vat en huiswijn (per glas of pichet), maar in Repasse pronkt evengoed een uitgebreidere wijnkast waaruit gasten hun lievelingswijnen kunnen kiezen.

Leuke extra: Tijdens de lunchuren zal je op zondag terecht kunnen voor een Sunday Roast (42 euro p.p.). Behalve een hoofdgerecht van de grill (rosbief, kalfsbraad …) mag je een voor- en nagerecht verwachten waarvan je naar hartenlust kunt smullen. In die prijs zijn ook (warme) groenten, frietjes en sauzen inbegrepen.

• Repasse

• Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen

• Tel. +32 3 237 37 00

• Opening voorzien in april 2022

• Gesloten op maandag en dinsdag

Naam onbekend, Duinbergen

Volledig scherm Het team van het nieuwe restaurant in Duinbergen verklapt nog niets over de naam en de invulling ervan. © rv

Concept: Op een droomlocatie pal naast de duinen van Duinbergen én met uitzicht op strand en zee. Een betere setting is moeilijk denkbaar voor een kustrestaurant. De insteek van de ondernemers is een laagdrempelig en werelds à la carte restaurant. De concrete naam van het project wordt pas midden februari aangekondigd.

Wie: Chef Edwin Menue – bekend van sterrenrestaurant Cuines33 en grillrestaurant Mas Brasa – en zijn partner Fleur Boussy zijn de werken gestart om tegen de zomer van 2022 hun gasten te kunnen verwelkomen. Achter de kookpotten zal Fran Mertens staan en gastheer Matthias Lammens zal er met zijn wijnen en cocktails voor zorgen dat je nooit droog komt te staan.

Op het menu: De kaart zet in op vis en noordzee-ingrediënten, vaak in een Oosterse inspiratie of met speelse afwerking en altijd om te delen. Over de concrete invulling van het menu houden Edwin en zijn team de lippen voorlopig stijf op elkaar. Een klassieke tomaat garnaal zal Fran alvast niet serveren.

Leuke extra: De cocktails worden heel belangrijk. Met zijn opgedane ervaring in Cuines33 zal Matthias de heerlijkste creaties shaken en stirren. Wij zien onszelf al zitten in de aperitiefruimte.

• Groen plein, Zeedijk-Duinbergen 300-301, 8301 Duinbergen

• Opening voorzien in de zomer van 2022

Lees ook: