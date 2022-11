“Bewerkte voeding vergroot risico op hart- en vaatziekten en dementie”: maar wat is dat precies? 2 voedingsexperten scheiden 7 feiten van fabels

"Ontbijten duwt je metabolis­me naar een hoger niveau": diëtist bespreekt 7 soorten ontbijt en duidt wat écht gezond is

De ene ontbijt met een kom yoghurt en fruit of havermout, de ander zweert bij een gebakken eitje of een toast avocado. Nog een andere categorie slaat het ontbijt over onder de noemer ‘intermittent fasting’ of drinkt gewoon een tas koffie. Welk ontbijt zorgt ervoor dat je zonder honger de lunch haalt en is écht gezond? Diëtist Michaël Sels bespreekt de 7 meest gekozen ontbijtjes: “De norm is één eitje per dag, eet je er ‘s ochtends eentje en ‘s avonds spaghetti, dan heb je er al te veel op.”

4 november