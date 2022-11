“Bewerkte vleeswaren zoals charcuterie verhogen risico op dementie": professor legt de impact van voeding op dementie en Alzheimer uit

Eén op vijf: zo groot is de kans volgens Alzheimer Nederland dat jij in je leven dementie krijgt. Acteur Chris Hemsworth ontdekte dat hij drager is van het Alzheimer-gen en past om het risico op de ziekte te beperken zijn levensstijl aan. “Wat je eet of drinkt, beïnvloedt effectief de ontwikkeling van dementie”, vertelt professor Jan Steyaert, wetenschappelijk medewerker bij Dementie Vlaanderen. Welke voeding helpt (niet)? En wat is het verschil tussen dementie en Alzheimer?