Bewaar je gekregen pralines best in de koelkast of niet?

Waarom je geen hap door je keel krijgt als je verdriet hebt of in rouw bent

“Hugo is veel vermagerd door verdriet”, lezen we in een artikel over Hugo Sigal die in oktober zijn vrouw Nicole verloor. “Troost is soms een goed pak friet", klinkt het dan weer in een interview met Dirk De Wachter die vecht tegen kanker: eten is één van de dingen die hem daarbij soms steun bieden. Hoe komt het dat verdriet zo’n sterk effect heeft op onze eetlust? En waarom heeft de ene bij verdriet plots meer en de andere minder honger? Psycholoog Amber Van den Eynde legt uit.

19 december