“Bewaar chocolade niét in de koelkast, voor je het weet smaakt het naar Franse kaas”: Dominique Persoone beantwoordt 8 vragen over chocolade

Cannabis­brood vanaf vandaag verkrijg­baar in ons land: is dat lekker? En word je er high van?

Ons dagelijks brood bevat vanaf vandaag ook cannabiszaad, of tenminste: als je dit specifiek bestelt bij Le Pain Quotidien. De keten verkoopt dit vanaf nu in 54 verschillende vestigingen. Uniek in ons land, maar is cannabis hier ook niet verboden? Hoe wordt dit precies gemaakt, en wat doet dit met je gezondheid én met de smaak? Onze journaliste vroegt het aan CEO Annick Van Overstraeten. “Beter voor je gezondheid dan eender welke drug.”