Bevat thee echt geen calorieën? Theesommelier scheidt 7 feiten van fabels

Wat eten we vandaag? Eén van deze favoriete ovenscho­tels van Wim Ballieu: 3 recepten vol comfort en warmte

Easy does it op drukke weekdagen. En wat is er in de herfst heerlijker dan een nostalgische ovenschotel? Chef-kok en foodie Wim Ballieu (39) deelt met ons de lekkerste herfstrecepten uit zijn nieuwste boek ‘Nog meer ovenschotels’. Stevige en lekkere kost, zonder te veel poespas. Hij deelt meteen ook het basisrecept erbij voor een smeuïge aardappelpuree. Is het al etenstijd?

28 november