Bestaat er een tussendoortje waar je onbeperkt van kan snacken zonder dat het ongezond wordt?

1. Waarom eet je best een tussendoortje?

“Nadat je ‘s ochtends bent gestart met een gezond ontbijt, kan een gezond tussendoortje tussen twee hoofdmaaltijden niet ontbreken. Het voorkomt energiedips en zorgt er vooral voor dat je niet met een té grote honger aan je volgende maaltijd begint. Daardoor ga je rustiger, bewuster en minder eten. Een tussendoortje is dus helemaal oké, maar kies wel voor een gezonde versie die je bloedsuikerspiegel niet uit balans haalt.”

2. Welke tussendoortjes zijn gezond?

“Ideale tussendoortjes geven je lang een voldaan gevoel en voldoende energie om door te gaan tot aan je volgende maaltijd. Ze zijn rijk aan waardevolle voedingsstoffen en vezels. Die houden je bloedsuikerspiegel mooi stabiel, waardoor je geen last krijgt van de gevreesde energiedipjes.”

“Perfecte tussendoortjes voor elke dag zijn: een handvol noten, een stuk fruit met wat nootjes, een kom groentesoep, een beetje yoghurt, skyr of plattekaas met fruit, zaden en pitten of wat rauwkost met hummus. Af en toe kan je eens afwisselen met zelfgemaakte baksels, zoals een havermoutkoekje of een plakje appelcakebrood.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Hoeveel tussendoortjes eet je per dag?

“Eén of twee. Niet iedereen heeft nood aan een ochtend- én een namiddagtussendoortje. Dat hangt echt van je dagplanning en je fysieke activiteit af. Als er niet zo veel tijd zit tussen je ontbijt en lunch, dan kom je vaak wel ‘toe’ tot de middag.”

4. Hou je rekening met de hoeveelheid calorieën?

“‘Noten bevatten toch veel meer calorieën dan een lightkoekje? Waarom zou ik dan niet voor het koekje kiezen?’. Die vraag krijg ik vaak. Doordat noten vrij calorierijk zijn, durven mensen ze soms niet eens te eten. Terwijl noten, dankzij veel gezonde vetten, eiwitten, mineralen en vezels, net ideale tussendoortjes zijn. Na een klein handvol noten en een stukje fruit voel je je veel langer voldaan dan na een lightkoekje.”

“Dat lightkoekje van 100 kcal bevat amper gezonde voedingsstoffen en is arm aan vezels. De calorieën in zo’n koekje zijn dus ‘leeg’: ze verzadigen of voeden je niet. Daardoor zal je na één koekje toch al snel een tweede nemen. En een derde. Probeer die focus op calorieën los te laten. Ze vertellen je ook niets over de gezondheidswaarde of het verzadigende effect van een voedingsmiddel.”

Quote Gezond betekent niet dat je er onbeperkt van mag eten. Fruit is gezond, maar tien stukken per dag? Dat is te veel.

5. Kan je van gezonde tussendoortjes dan meer eten?

“‘Gezond’ betekent niet dat je er onbeperkt van mag eten. Fruit is gezond, maar tien stukken per dag? Dat is te veel. Twee tot drie porties fruit per dag is een gezonde richtlijn. Noten zijn fantastische tussendoortjes, maar een handvol per dag is een goed gemiddelde. En ook rauwe groenten kunnen de meeste mensen niet onbeperkt eten zonder dat hun spijsvertering tegensputtert. Hetzelfde geldt voor gezonde baksels: zelfgemaakte koekjes of cakes bevatten meer vezels, trage suikers en waardevolle voedingsstoffen dan koekjes of gebak uit de winkel, maar te veel is te veel.”

2 tot 3 porties fruit per dag: hoeveel is 1 portie? Een ‘portie’ fruit = 100 gram vruchtvlees ofwel gelijk aan ongeveer de grootte van je vuist. 1 portie fruit = 2 mandarijnen, 1 appel, ...

6. Is af en toe eens ‘zondigen’ oké?

“Natuurlijk! Te gezond eten, is niet gezond. Als jij zin hebt in dat stukje taart waarmee je collega trakteert, geniet er dan van. Gezond eten is geen zwart-witverhaal. Het is vooral een kwestie van balans. Eet niet elke dag taart, chips of koeken, maar ga evenmin al die extraatjes uit je leven bannen.”

7. Eet je ’s avonds voor de tv ook nog een tussendoortje?

“Je kan natuurlijk al eens een joker inzetten, maar ga niet elke avond snacken voor de tv. Zo’n avondsnack neem je meestal niet omdat je honger hebt, want je komt net van tafel. Het is eerder uit gewoonte. Probeer je maaltijden te spreiden over 12 uur en na het avondmaal niets meer te eten. In de plaats geniet je ‘s avonds bijvoorbeeld van een gezellige kop kruideninfusie. Zo vul je ook meteen je vochtvoorraadje aan, voor je de nacht ingaat. Win-win.”

Lees ook: