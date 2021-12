Bestaat Chateau Migraine echt? Sommelier schept duidelijkheid over ‘hoofdpijnwijn’

Van “Je bent precies bijgekomen” tot omgaan met dronken tantes: 7 lezers delen hun kersterger­nis­sen, experten geven advies

“Een discussie over politiek liep ooit zo uit de hand, dat we om 22 uur de deur van het kerstfeest achter ons toetrokken. Zonder nog maar één cadeau te hebben aangeraakt.” Kerstmis, het is de gezelligste tijd van het jaar. Althans, dat zou het moeten zijn, maar achter die mooi gepoetste kerstschoenen, schuilen ook vaak gekrulde tenen. Kerstergernissen zijn nu eenmaal een dingetje. Denk maar aan al die smartphones aan tafel of de vraag “En, nog geen lief?” Zeven lezers delen hun (veelvoorkomende) ergernis aan de feesttafel, verschillende experten bieden een oplossing.

