Besparen op ingrediënten zoals melk in de supermarkt? Dankzij deze tips van onze budgetcoach lukt het

Kan het goedkoper?Omdat alles duurder wordt, ook de prijs van onze boodschappen, nemen we bij HLN Eten elke week één basisproduct onder de loep. Waarom betaal je meer voor dat product? En zijn er trucjes om er toch nog op te besparen? Vandaag op het boodschappenlijstje: verse melk, die in prijs 10 procent is gestegen.

Vraag 1: hoeveel kost melk?

Voor veel mensen is melk een standaardproduct in de koelkast. Ideaal voor bij je cornflakes of kop koffie, maar we moeten er wel een beetje dieper voor in de buidel tasten dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK. Voor een liter melk betaalden we in april dit jaar in de supermarkt gemiddeld 0,83 euro. In 2021 was dat nog maar 76 cent. Een prijsstijging van 9,8 procent dus.

Als we enkel en alleen de verse melk bekijken, die je bijvoorbeeld bij de boer zelf haalt, zien we daarentegen een spectaculaire stijging. Die prijs is van 1,05 euro per liter naar 1,53 euro per liter gegaan. Een stijging van meer dan 45 procent. Bij de andere melksoorten lijkt de prijs iets meer mee te vallen. Volle melk is met 7,6 procent gestegen. De populairste soort, halfvolle melk, is met 9,8 procent gestegen en lang houdbare melk is met iets meer dan 9,5 procent omhoog gegaan.

Vraag 2: vanwaar komt die prijsstijging?

“De prijs voor melk wordt in de eerste plaats bepaald door vraag en aanbod”, legt Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie ons uit. “In ons land woedt er een hevige concurrentiestrijd tussen supermarkten, waardoor de prijs relatief laag is in vergelijking met onze buurlanden.” Zo betaalde je in Nederland in maart gemiddeld 1,01 euro voor een pak melk. Dat is minstens 20 cent meer dan in ons land.

Ondanks die concurrentiestrijd is de prijs nu opnieuw aan het stijgen. “Dat komt omdat er sinds augustus minder melk wordt geproduceerd. Dat is niet alleen het geval in ons land, maar ook in onze buurlanden en de VS. Het zorgt voor een minder groot aanbod en bijgevolg ook voor een duurdere prijs. Daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne een impact op de prijszetting. Door het conflict worden onder meer de energie, kunstmest en krachtvoeder duurder voor boeren. Iets wat ze noodgedwongen moeten doorrekenen in hun prijs. Bij de supermarkt merk je daar voorlopig nog vrij weinig van, bij de boer zelf kunnen die kosten wel al doorgerekend worden.” Vandaar de felle prijsstijging van de verse melk én het verschil tussen de twee categorieën.

Vraag 3: hoe kan je alsnog besparen?

“Het eerste wat je kan doen, is kijken naar het prijsverschil tussen magere, halfvolle en volle melk”, tipt budgetcoach Sara Van Wesenbeeck. “Meestal is houdbare magere of halfvolle melk goedkoper dan volle melk. Dat komt omdat producenten de melk eerst koken en ontromen. Daarna wordt de room er gedoseerd terug aan toegevoegd. Zo krijg je melkproducten met een verschillend vetgehalte: de volle melk met veel room, de halfvolle met minder en de magere melk zonder toegevoegde room. De room die overblijft, wordt verkocht. Bij magere en halfvolle melk is er dus geen of minder room nodig. Vandaar het prijsverschil.”

Een tweede tip is om grotere aantallen in te slaan als melk in de korting staat. “De meeste melk in onze supermarkten is langer houdbaar, dus dat is perfect mogelijk. Als je bij de grens woont, kan het ook handig zijn om eens kijkje te nemen in de supermarkten van de buurlanden. Daar verkopen ze bijvoorbeeld melk in grote verpakkingen van twee liter. Als de prijs per liter niet hoger is dan in ons land, kan je daarmee makkelijk op melk besparen. Let er natuurlijk wel op dat zo’n bidon geschikt is voor de grootte van je gezin en dat je niet te veel moet verspillen.”

Vraag 4: is er een (goedkoper) alternatief?

“Melkvervangers zoals sojamelk zijn in de supermarkt vaak duurder dan gewone melk”, zegt Van Wesenbeeck. “Kopen zal dus niet goedkoper zijn, maar ze zelf maken wél. Het goede nieuws: deze soort alternatieven, zoals havermelk, kan je makkelijk zelf maken. Op internet vind je talloze eenvoudige recepten terug. Je mixt heel eenvoudig water met havervlokken en een snuifje zout, en giet het mengel door een fijne zeef. Even lekker, maar goedkoper. Ook melkpoeder kan een prima vervanger zijn. Maar check natuurlijk altijd of de prijs per liter uiteindelijk niet duurder uitvalt dan bij gewone melk. Nog belangrijk om te geven: alle alternatieven voor melk smaken uiteraard niet hetzelfde. Hou daar dus rekening mee, al is wie iets nieuws durft te proberen vaak ook goedkoper af.”

